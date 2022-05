Dominic Thiem mit Wildcard für Challenger-Event nach French Open - auf Sand

Dominic Thiem wird nach den French Open offenbar weiterhin auf Sand aufschlagen. Wie am Donnerstagabend bekannt wurde, stattete das ATP-Challenger-Event von Perugia den ehemaligen Weltranglistendritten mit einer Wildcard aus.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 20.05.2022, 08:24 Uhr

Dominic Thiem wird nach den French Open offenbar auf die Challenger-Tour wechseln

Dass Dominic Thiem am Montag nach den French Open bereits bei einem Tennisturnier aufschlägt, wäre in den vergangenen Jahren wohl einigermaßen undenkbar gewesen. Das Grand Slam am Bois de Boulogne war für den Niederösterreicher zuletzt nämlich stets ein gutes Pflaster, zwei Mal spielte sich der 28-Jährige in Paris ins Endspiel - 2018 und 2019, erst im Vorjahr musste sich Thiem erstmals in der ersten Runde des Sandplatzklassikers geschlagen geben.

Auch in dieser Saison reist Thiem mit gedämpften Erwartungen zum zweiten Major-Event des Jahres, setzte es doch seit dem Comeback nach rund einjähriger Verletzungspause in den letzten Wochen gleich sechs Niederlagen am Stück. In Paris hat der Niederösterreicher zumindest zum Auftakt ein durchaus machbares Los erwischt, in Runde eins wartet Hugo Dellien aus Bolivien. In Runde zwei könnte es mit Karen Khachanov bereits gegen einen gesetzten Spieler gehen.

Thiem bleibt auf Sand

Fakt ist, ein Abschneiden jenseits der frühen Runden wäre für Dominic Thiem durchaus eine (positive) Überraschung. Zumal im Achtelfinale mit Carlos Alcaraz bereits einer der ganz großen Titelaspiranten in der französischen Hauptstadt warten könnte. Und so kommt es also, dass Dominic Thiem bereits mit einem Turnierstart ab 5. Juni, am Tag nach dem French-Open-Endspiel plant: Wie am Donnerstagabend nämlich bekannt wurde, wurde der Lichtenwörther für das ATP-Challenger-Event von Perugia mit einer Wildcard ausgestattet.

Was auffällt: In Perugia wird Anfang Juni weiter auf Sand gespielt, Dominic Thiem plant also keinen zügigen Umstieg auf Rasen. Das kommt nicht von irgendwoher, tut sich der ehemalige Weltranglistendritte auf diesem Belag doch traditionell schwer. Ob diese Entscheidungen jedoch Implikationen für das dritte Major-Event des Jahres, Wimbledon, mit sich bringt, ist noch unklar.