Dominic Thiem muss in Australien ohne Nicolas Massu auskommen

Nicolas Massu wird seinen Schützling Dominic Thiem bei den Turnieren in Australien nicht vor Ort unterstützen. Der Chilene darf nach einer Corona-Infektion nicht nach Melbourne nachreisen.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 25.01.2021, 20:27 Uhr

© Getty Images Nicolas Massu wird Dominic Thiem in Australien nicht unterstützen

Es war nach den Absagen von Joao Sousa und Andy Murray bereits zu befürchten, nun herrscht Gewissheit: Dominic Thiem wird in Australien ohne seinen Trainer Nicolas Massu auskommen müssen. Der Chilene hatte kurz vor der Abreise nach Australien einen positiven Corona-Test abgelegt und wird wie auch die von COVID-19 betroffenen Spieler nicht nach Melbourne nachreisen dürfen.

Somit wird Wolfgang Thiem bei den Australian Open als Chefcoach seines Sohnes fungieren. "Ja, Dominics Vater Wolfgang leitet das Training und ist viel in Kontakt mit Nico. Der ist zwar mittlerweile negativ, wird es aber dennoch nicht zu den Australian Open schaffen", bestätigte Thiem-Manager Herwig Straka gegenüber der Kleinen Zeitung.

Auf Wolfgang Thiem warten in Australien somit große Herausforderungen, wird der Vater des Weltranglistendritten doch auch das österreichische Team beim ATP Cup betreuen. Einen Vorteil für die zweite Ausgabe des Mannschaftswettbewerbes erwartet Straka angesichts der Tatsache, dass sich sowohl Dominic Thiem als auch Dennis Novak in Adelaide vorbereiten, aber nicht.

Thiem eröffnet Saison gegen Berrettini

"Es ist in Adelaide nicht so viel besser. Die wenigen Vorteile bestehen darin, dass das Team des Spielers größer sein darf, dass es sich bei den Trainingszeiten nicht so staut und dass die Zimmer einen Balkon haben. Dafür muss Dominic nach der Quarantäne noch von Adelaide nach Melbourne reisen und hat vor dem ATP Cup keine Zeit, sich auf die dortigen Verhältnisse einzustellen", so Straka.

Grundsätzlich verlaufe die Vorbereitung des 27-Jährigen nach Plan: "Das Training läuft gut und er befindet sich auf einem sehr hohen Niveau." Die erste Möglichkeit, seine gute Form auf Wettkampfniveau unter Beweis zu stellen, wird Thiem am 2. Februar gegen Matteo Berrettini haben.