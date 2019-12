Dominic Thiem nach "Weltklasse-Vorbereitung" bereit für Australien

Für Dominic Thiem steht mit dem ATP Cup bald das erste Highlight der kommenden Spielzeit auf dem Programm. Der Österreicher geht nach der Vorbereitung mit viel Selbstvertrauen in das nächste Jahr.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 26.12.2019, 18:33 Uhr

© Getty Images Dominic Thiem

Erstmals absolvierte Dominic Thiem eine Vorbereitung auf eine neue Saison in Miami. Zuvor hatte der Lichtenwörther seine Off-Season jahrelang auf Teneriffa verbracht, aufgrund diverser Krankheiten zu Beginn des Jahres änderte der Weltranglistenvierte heuer aber seinen Plan - und das scheinbar mit Erfolg.

"Dominic hatte eine Weltklasse-Vorbereitung unter Topbedingungen", macht Sportwissenschafter Mike Reinprecht, der sich gemeinsam mit Duglas Cordero um die Fitness des Österreichers kümmert, den heimischen Fans Hoffnung. Die Werte des 26-Jährigen hätten sich gemäß Reinprecht im Vergleich zu Beginn des Camps "stark verbessert".

Thiem will erstes Viertelfinale in Melbourne

Anders als noch in Teneriffa wurde in Miami primär auf die Fitness Wert gelegt, das Tennisspielen an sich sei in Florida erst an zweiter Stelle gekommen. In Australien, wo Thiem bereits seit einigen Tagen weilt, konzentriert sich der Österreicher pünktlich vor Beginn der neuen Saison wieder vermehr auf das Tennistraining.

Gemeinsam mit Dennis Novak und Sebastian Ofner bereitet sich Thiem in Gold Coast nahe Brisbane für den am 3. Jänner stattfindenden ATP Cup vor. Unter der Ägide von Thomas Muster trifft Österreich in Sydney auf Kroatien, Argentinien und Polen.

Bereits kurz danach wartet ab dem 20. Jänner das erste Grand-Slam-Turnier des Jahres. Bei den Australian Open kam Thiem bislang noch nie über das Achtelfinale hinaus, 2020 soll sich das aber ändern. Die Voraussetzungen dafür sind zumindest schon einmal so gut wie nie zuvor.