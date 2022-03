Dominic Thiem positiv auf das Corona-Virus getestet

Nur einen Tag nach seinem langersehnten Comeback gibt es aus dem Lager von Dominic Thiem schlechte Nachrichten: Österreichs Nummer eins wurde positiv auf das Corona-Virus getestet.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 30.03.2022, 18:05 Uhr

© Getty Images Dominic Thiem muss sein Comeback schon wieder unterbrechen

Mehr als ein halbes Jahr lang musste Dominic Thiem auf sein Comeback hinarbeiten, am gestrigen Mittwoch ging dieses in Marbella beim dortigen ATP-Challenger-Turnier über die Bühne. Zwar verlor Thiem in Runde eins gegen Pedro Cachin aus Argentinien, die guten Nachricht danach lautete aber: Mit dem rechten Handgelenk ist alles in Ordnung.

Wenige Stunden später allerdings kam eine kleine Hiobsbotschaft im Team Thiem an. er habe sich am Abend schon nicht wohl gefühlt, so Thiem in einem Instagram-Post, und einen Corona-Test gemacht. Dieser sei nun positiv ausgefallen.

Dieses Testergebnis würfelt den Zeitplan von Thiem nun wohl ordentlich durcheinander. Ein Start in Marrakech wird wohl keine Option mehr sein. Ob sich Thiem danach schon zum 1000er nach Monte-Carlos wagen möchte, wird sich zeigen.