Dominic Thiem schlägt auch in Cordoba und Santiago auf

Dominic Thiem wird im Februar auch an den ATP-250-Turnieren in Cordoba und Santiago an den Start gehen.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 23.12.2021, 19:25 Uhr

© Getty Images Auf Dominic Thiem wartet im Februar eine ausgedehnte Südamerika-Tournee

Ob Dominic Thiem nach seiner Verkühlung an den Australian Open teilnehmen wird, steht weiterhin in den Sternen. Klar ist aber, dass der Österreicher im Februar eine ausgedehnte Südamerika-Tournee plant. Schon in der vergangenen Woche wurde bekannt, dass der 28-Jährige in Buenos Aires (250) und Rio de Janeiro (500) starten wird.

Nun steht fest, dass Thiem im kommenden Jahr auch an den beiden ATP-250-Events in Cordoba und Santiago teilnehmen wird. Bei beiden Sandplatzevents war der Weltranglisten-15. noch nie am Start.

Das Turnier im argentinischen Cordoba beginnt am 31. Jänner und wird unmittelbar im Anschluss an die Australian Open über die Bühne gehen. Konkurrenz wird Thiem unter anderem von Diego Schwartzman und Titelverteidiger Juan Manuel Cerúndolo bekommen.

Beschließen wird Thiem die Sandplatz-Tournee im chilenischen Santiago. Das Turnier findet vom 21. bis 27. Februar und somit parallel zu den beiden ATP-500-Veranstaltungen in Dubai und Acapulco statt. Bislang haben auch Casper Ruud und Cristian Garin ihr Kommen zugesagt.