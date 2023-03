Dominic Thiem - "Schritt für Schritt" zurück zu alter Stärke

Dominic Thiem muss bislang auf eine enttäuschende Saison zurückblicken. Dennoch gibt sich der Österreicher weiterhin kämpferisch.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 26.03.2023, 16:27 Uhr

© Getty Images Dominic Thiem gewann in dieser Saison erst ein Match

Nach dem durchaus vielversprechenden Saisonende 2022 hatte sich Dominic Thiem für die Spielzeit 2023 wohl einiges ausgerechnet. Nun, nach dem ATP-Masters-1000-Turnier in Miami und einer Jahresbilanz von 1:8, muss vorerst festgehalten werden, dass der 29-Jährige aktuell meilenweit von seiner Topform entfernt ist.

Zuletzt sprach Thiem offen von mentalen Problemen. An externer Unterstützung findet er aber offenbar keinen großen Gefallen. "Sicher ist ein bisschen Hilfe immer gut, aber im Endeffekt muss ich es selber regeln. Ich bin auch selber auf dem Platz, ich bin alleine draußen", meinte der Lichtenwörther. "Am Platz, im Match, kann mir niemand helfen. Ich muss schauen, dass ich das in Griff kriege. Es fehlt auch das Selbstvertrauen. Ich muss schauen, dass ich mir das zurückhole. Vielleicht gelingt ein größerer Sieg und ich schaffe es, dass sich der Knoten ein bisschen löst."

Thiem: "Im Moment geht es um die kleinen Schritte"

"Schritt für Schritt", das erklärte Thiem in den sozialen Medien, werde er sich wieder nach vorne arbeiten. "Im Moment geht es bei mir nur um die kleinen Schritte." Zuletzt gingen diese Schritte jedoch eher in die falsche Richtung. Denn bei den vergangenen vier Turnieren musste der ehemalige Weltranglistendritte jeweils eine Auftaktniederlage einstecken.

Eine Erklärung, warum es bei ihm aktuell überhaupt nicht nach Wunsch läuft, hat auch Thiem selbst nicht: "Seit ich von Südamerika nach Nordamerika gekommen bin, habe ich gut und konstant trainiert. Ich schaue, dass ich weiter so trainiere, auch an der Fitness – vor allem für Sand, wo das wichtig ist."

Thiem startet in Estoril

Der nächste Auftritt steht für Thiem beim ATP-250-Turnier in Estoril (3. bis 9. April) auf dem Programm. In Portugal dürfte der US-Open-Sieger von 2020 voraussichtlich ohne Wildcard ins Hauptfeld kommen, bei den ATP-Masters-1000-Events in Monte-Carlo, Madrid und Rom sieht die Lage naturgemäß anders aus.

Nicht zuletzt deswegen denkt Thiem eine Rückkehr auf die Challenger-Tour an. Mit Siegen auf der zweiten ATP-Ebene könnte der Niederösterreicher nicht nur Selbstvertrauen, sondern auch Punkte für die Weltrangliste sammeln. Denn diese benötigt der aktuelle Weltranglisten-106. allmählich, um bei den French Open (28. März bis 11. Juni) nicht auf eine Wildcard angewiesen zu sein.