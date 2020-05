Dominic Thiem - seine coolsten Doppelpartner

Ja, der erste Turniererfolg im Doppel für Dominic Thiem lässt noch auf sich warten. Knapp dran war die österreichische Nummer allerdings schon mehrmals. Wir haben uns mal ein paar Sportskameraden herausgesucht, mit denen Thiem in den vergangenen Jahren in die Bütt gegangen ist.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 09.05.2020, 12:15 Uhr

© GEPA Pictures Mit Jan-Lennard Struff bei den US Open 2014

Dennis Novak - der Lebensmensch, gewissermaßen

Ein einziger Punkt hat Thiem und Novak 2016 im Endspiel von Generali Open gegen Matwe Middelkoop und Wesley Koolhof gefehlt - was wäre das für ein Fest gewesen für die Fans im fast vollbesetzten Stadion in Kitzbühel. Ein paar Monate später in der Wiener Stadthalle fiel die Angelegenheit schon klarer aus. Da allerdings warteten schon in Runde eins die Gebrüder Bryan, niemals eine lohnende Aufgabe für zwei Männer, die sich eigentlich dem Einzel verschrieben haben. 2018 in Kitzbühel war alles für ein Da capo angerichtet - Thiem zog in Runde zwei allerdings verletzungsbedingt zurück.

© GEPA Pictures Kitzbühel 2016: Dennis und Dominic hat nur ein Punkt zum Doppel-Titel gefehlt

Jürgen Melzer - der Davis-Cup-Chef in spe

Die Reise nach Rom 2019 war für Dominic Thiem mit wenig Freude behaftet. Aufgrund der bescheidenen Wetterumstände konnte der Österreicher nicht ausreichend trainieren, verlor im Einzel einen Thriller gegen Fernando Verdasco. Und musste wenige Stunden später im Doppel gleich wieder ran. Dort war an der Seite von Jürgen Melzer in Runde zwei gegen Lukasz Kubot und Marcelo Melo Schluss. Thiem und Melzer, Teamkollegen im Davis Cup und beim ATP Cup, hatten zuvor in Monte Carlo ebenfalls die zweite Runde erreicht. Und waren auch dort an Kubot/Melo gescheitert. 2018 in Hamburg kam das Aus für Thiem/Melzer in Runde eins gegen Jan-Lennard Struff und Ben McLachlan. Den ersten Versuch überhaupt mit Melzer gab es 2016 in Metz.

Diego Schwartzman - der Wegbegleiter aus Jugendtagen

Die Niederlage gegen Novak Djokovic im Halbfinale des ATP-Masters-1000-Turniers in Madrid 2019 hat Dominic Thiem zwar gewurmt, im Doppel war die Chance auf den Titel dennoch da. Mit Diego Schwartzman hatte Thiem im Viertelfinale Oliver Marach und Mate Pavic besiegt, im Endspiel gab es gegen Horia Tecau und Jean-Julien Rojer aber nichts zu holen. Wie auch schon in Buenos Aires im selben Jahr: Da ging das Finale an der Seite von Schwartzman gegen Maximo Gonzalez und Horacio Zeballos mit 1:6 und 1:6 gründlich schief.

Philipp Kohlschreiber - der Feingeist mit Österreich-Anbindung

Wer zauberhafte Rückhandbälle von der Grundlinie sehen möchte, ist bei Thiem und Kohlschreiber immer gut aufgehoben. Im gemeinsamen Doppelspiel kommen auch andere Qualitäten zu tragen, so etwa Thiems Kickaufschlag nach außen oder Kohlschreibers feines Händchen. Vor allem in den Jahren 2016 und 2017 haben sich Dominic und Kohli des öfteren zum Paarlauf verabredet, herausgesprungen ist dabei immerhin ein Viertelfinale in Indian Wells.

Jan-Lennard Struff - nach dem Tennis vor die Glotze

Schön, wenn man ein gemeinsames Hobby hat, so wie Struff und Thiem, die sich für eine Zeitlang an einer Krimiserie im deutschen TV nicht sattsehen konnten. Da gab es in den Seitenwechseln, vor allem Anfang 2015, viel zu besprechen. sportliche Erfolgserlebnisse gab es aber kaum zu vermelden. Die hatte Struff dann eher an der Seite von Ben Mclachlan. Im Moment versucht sich der deutsche Davis-Cup-Spieler mit dem finnischen Routinier Henri Kontinen.

Marach, Peya, Weißborn, Oswald - die Österreich-Connection

Jeder durfte mal mit Dominic. Besonders bemerkenswert dabei wohl der gemeinsame Auftritt von Thiem und Tristan-Samuel Weißborn bei den US Open 2016, wo den beiden Österreichern sogar ein Erstrunden-Erfolg gegen Mariusz Fyrstenberg und Colin Fleming gelang. Oliver Marach und Alexander Peya dagegen hegen im Doppel bekanntermaßen Ansprüche auf dauerhafte Beziehung - mit Peya ging Thiem also 2015 im Davis Cup in Portugal erfolgreich ans Werk (2014 in der Slowakei verloren die beiden), mit Marach im Frühjahr 2016 in Miami und Monte Carlo. Ebenso über den Davis Cup ist Philipp Oswald in den Doppelgenuss mit Thiem gekommen - gegen Rumänien gab es aber eine Niederlage in vier Sätzen.

© GEPA Pictures Im Davis Cup in Portugal erfolgreich: Alex Peya und Dominic Thiem

Fognini, Zverev, Goffin, Khachanov - Einzelgrößen im Doppeleinsatz

Vor allem mit David Goffin hat Thiem ziemlich viel Zeit auf dem Doppelplatz verbracht, in der Saison 2015 spielten die beiden von Montreal über Cincinnati, die US Open und Peking bis nach Shanghai. Mehr zu Trainingszwecken denn um auf Titel zu gehen. Die beim Laver Cup in Genf frisch entflammte Liebe zu Fabio Fognini äußerte sich in einem gemeinsamen Auftritt in Peking im vergangenen Jahr, Karen Khachanov hat Thiem zuletzt in Cincinnati 2017 Kommandos zugerufen. Alexander Zverev und Thiem schließlich haben sich 2014 in der Wiener Stadthalle und 2016 in Rom gemeinsam versucht.

© GEPA Pictures Zwei junge Männer auf den Weg in die Top Ten - Sascha und Dominic in Wien 2014

