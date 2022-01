Dominic Thiem bricht Training ab - Wackelt der Start in Cordoba?

Der Start von Dominic Thiem beim ATP-250-Turnier in Cordoba ist offenbar aufgrund von Handgelenksproblemen gefährdet.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 26.01.2022, 18:58 Uhr

© Getty Images Dominic Thiem hat offenbar nach wie vor Probleme mit dem Handgelenk

Seit dem 22. Juni 2021 konnte Dominic Thiem aufgrund einer langwierigen Handgelenksverletzung kein Turnier mehr bestreiten, in der kommenden Woche soll für den Österreicher beim Sandplatzturnier in Cordoba das Comeback über die Bühne gehen. Doch hinter dem Start des 28-Jährigen steht mittlerweile wieder ein großes Fragezeichen: Wie mehrere Journalisten übereinstimmend auf Twitter berichteten, hat Thiem offenbar nach wie vor mit Handgelenksproblemen zu kämpfen.

Demnach musste Thiem im chilenischen Santiago, wo er sich im Trainingszentrum seines Coaches Nicolas Massu auf die südamerikanische Sandplatztournee einstimmt, eine Trainingseinheit nach nur fünf Minuten abbrechen. Wir gravierend die Probleme des Lichtenwörthers tatsächlich sind, steht derzeit noch nicht fest. Jedenfalls soll aber sein Start in Cordoba wackeln.

Thiem wäre bei seinem Comeback hinter Diego Schwartzman an Position zwei gesetzt. Nach dem Turnier in Cordoba wollte der US-Open-Sieger des Jahres 2020 ursprünglich auch noch in Buenos Aires, Rio de Janeiro und Santiago aufschlagen.

Thiem hatte aufgrund von Trainingsrückstand die derzeit stattfindenden Australian Open ausgelassen. Zum Zeitpunkt der Absage betonte der 28-Jährige jedoch, dass das Handgelenk mittlerweile wieder "in einem optimalen Zustand" sei.