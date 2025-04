Dominic Thiem startet bei Strandtennis-Exhibition in Spanien

Dominic Thiem, ehemalige Nummer drei der Welt, wird der große Star beim XXXVIII BDO Torneo Tenis Playa Luanco sein. Gemeinsam mit dem Argentinier Pedro Cachín, aktuell unter den Top 300 der Welt und im Jahr 2023 noch auf Platz 48, führt er das Teilnehmerfeld beim Strandtennis-Event in Nordspanien an.

von Florian Heer

zuletzt bearbeitet: 23.04.2025, 16:55 Uhr

© BDO Torneo Tenis Playa Luanco Dominic Thiem wird im August beim spektakulären Sandtennis-Event in Nordspanien aufschlagen.

Das Turnier, das vom 4. bis 7. August 2025 stattfindet, ist weltweit einzigartig: Gespielt wird auf dem Sand der Playa de La Ribera in Luanco, Asturien, die täglich von der Flut überschwemmt wird. Acht Profi-Spieler treten dabei vor rund 3.000 Zuschauern auf einer temporären Tribüne direkt am Strand an - inklusive Liveübertragung im spanischen Fernsehen.

Carreño Busta begeistert vom Exhibition-Turnier

Die diesjährige Ausgabe wurde am Dienstag in der Zentrale des spanischen Sportrats in Madrid vorgestellt - unter anderem anwesend war dabei Olympiamedaillengewinner Pablo Carreño Busta. Der Spanier, der 2020 in Tokio Bronze gewann und 2022 in Luanco triumphierte, wird aufgrund seines engen Turnierkalenders diesmal selbst nicht teilnehmen können, betonte aber: „Sobald ich kann, kehre ich nach Luanco zurück – ich habe viele tolle Erinnerungen an das Turnier.“ Für ihn war das Strandturnier die ideale Vorbereitung für den anschließenden Titelgewinn beim ATP Masters 1000 in Montreal – den größten Erfolg seiner Karriere.

Carreño schwärmte von der Atmosphäre: „Viele ATP-Spieler fragen mich nach diesem Turnier. Es sieht im Fernsehen ganz anders aus – dort zu spielen ist viel besser als man denkt.“ Und mit einem Augenzwinkern erinnert er sich auch an einen Moment, als Zuschauer wegen der aufkommenden Flut schnell die Tribüne verlassen mussten.

Pedro Cachin und weitere Cracks der ATP-Tour mit am Start

Auch Pedro Cachín, Finalist der letzten Ausgabe, betont den besonderen Charakter: „Das ist ein einzigartiges Turnier, das man als Spieler spürt. Hier wird man großartig behandelt, es ist ein richtig schönes Tennisfest.“ Der Argentinier lässt sich sogar für sein eigenes Turnier in Argentinien inspirieren: „Ich nehme viele Ideen mit – Luanco ist wirklich etwas Besonderes.“

Das Teilnehmerfeld umfasst neben Thiem, Cachín, Bernabé Zapata Miralles, Miguel Avendaño und den Litauer Edas Butvilas auch erstmals den spanischen Junior Bernardo Munk, die Nummer. 85 der Junioren-Weltrangliste.

Eine besondere emotionale Verbindung hat Juan Avendaño zum Turnier – ehemaliger Davis-Cup-Kapitän und selbst mehrfacher Sieger in Luanco in den 70er- und 80er-Jahren. Avendano wurde vor 64 Jahren in Luanco geboren und erinnert sich gerne an das Event: „Für mich war es ein Traum, hier im eigenen Ort nicht nur zu spielen, sondern auch zu gewinnen.“