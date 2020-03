Dominic Thiem startet Vorbereitung auf die Rasensaison

Aufgrund des aktuell grassierenden Coronavirus haben die ATP- und WTA-Tour bekanntgegeben, dass es bis 7. Juni kein Profitennis zu sehen gibt. Dies zum Anlass nehmend hat Dominic Thiem ein Statement veröffentlicht, in dem er erzählt, wie das Training für ihn jetzt weitergeht.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 21.03.2020, 09:46 Uhr

Dominic Thiem ist einer jener Athleten an der Weltspitze, den die Unterbrechung der ATP-Tour bis 7. Juni am härtesten trifft, geht doch damit einher, dass nahezu die gesamte europäische Sandplatzsaison 2020 ins Wasser fällt. Es gibt aber zwei Wehrmutstropfen für den Lichtenwörther: Zum einen werden die Weltranglisten-Punkte ohnehin eingefroren - der Österreicher kann sich zwar nicht verbessern, verliert aber auch nicht die erspielten Punkte aus dem Vorjahr. Zum anderen sieht es zum jetzigen Zeitpunkt zumindest für die French Open recht gut aus. Der Weg dahin hat aber einen fahlen Beigeschmack, die Veranstalter haben das Grand Slam im Herzen Paris` in einem höchst fragwürdigen Alleingang in Richtung September verschoben.

Thiem: "Für keinen lustig"

Die Entscheidung, dass es zu einer Verlängerung der Unterbrechung der Tour kommt, wurde dem Österreicher am Mittwoch bekannt: "Klarerweise gibt es jetzt viel wichtigere Dinge in unserem Leben, und wir alle müssen unseren Beitrag leisten. Trotzdem sind das sehr einschneidende und dramatische Maßnahmen für alle Spieler, doch damit müssen wir lernen umzugehen", teilte der Lichtenwörther in einer ersten Reaktion mit. Thiem sei sich im Klaren, dass Tennisprofis auf der ganzen Welt dieses Schicksal teilen: "Es ist für keinen lustig, vor allem wenn man nicht weiß, wie es weitergeht. "

Ab 7. Juni geht es auf der ATP-Tour planmäßig mit Rasentennis weiter. Eine Disziplin, mit der Dominic Thiem noch nicht so recht warm werden wollte. Zwar konnte der Österreicher in Stuttgart sogar einen Titel auf Rasen gewinnen, vor allem beim Grand Slam in Wimbledon waren die Auftritte des Österreichers bisweilen doch recht limitiert. Durch die lange Pause hat der 26-Jährige nun aber die unfreiwillige Möglichkeit bekommen, seine Vorbereitungen auf die Rasensaison kräftig auszudehnen. "Insofern haben wir jetzt aber einmal ein Zieldatum, und ich werde mal in nächster Zeit beginnen, mich eben auf Rasen vorzubereiten“, zitierte orf.at den dreifachen Grand-Slam-Finalisten.

Aktuell ist aber an Tennis nicht zu denken für den Weltranglistendritten. Wie ein Großteil der österreichischen Bevölkerung befindet auch Dominic Thiem sich aktuell zu Hause, versuche aber sich von daheim aus fit zu halten. Restlos überzeugt, dass es im Juni auch wirklich wieder weitergehen kann, ist der Lichtenwörther indes aber nicht: "Wann und wie es wieder losgeht, steht noch in den Sternen", so Thiem. Sollte der planmäßige Start aber eingehalten werden, so könnte Dominic Thiem auch in Hinblick auf die Weltrangliste einiges an Boden zur totalen Spitze gut machen. Im Vorjahr war der Österreicher gar nur in Wimbledon an den Start gegangen - und dort in der ersten Runde gescheitert, hat von der kompletten Rasensaison satte zehn Punkte zu verteidigen. Mit einer derart langen Vorbereitung ist es also nicht aus der Welt, dass wir im Juni eine ähnliche Steigerung erleben, wie wir es auf Hardplatz mit dem Sieg in Indian Wells haben.