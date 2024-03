Dominic Thiem testet in Szekesfehervar einen neuen Coach

Dominic Thiem geht in dieser Woche in Szekesfehervar wieder auf Punktejagd. Mit dabei ist ein Coach auf Probe: Es ist der Lette Karlis Lejnieks.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 11.03.2024, 15:48 Uhr

Es gibt also wieder Turniertennis in dieser Woche für Dominic Thiem. Und das beim Chellenger im ungarischen Szekesfehervar, wo Thiem als Nummer eins den Kampf um die 75 Punkte für den Turniersieg in Angriff nimmt. In erster Linie geht es Thiem aber wohl um die nötige Matchpraxis, bevor er dann in Estoril und Münchenauf die "große" Tour zurückkehrt. Dazwischen sind ja noch die Starts in Zadar und Neapel geplant.

Thiem hat zuletzt ein paar Trainingstage in der Rafa Nadal Academy in Manacor absolviert, davor bei Vater Wolfgang in Österreich geübt. Nicht nur hinsichtlich seiner spielerischen Fähigkeiten, sondern auch in Sachen Fitness, wie die Salzburger Nachrichten berichten.

Thiem kennt Lejnieks aus Bresnik-Zeiten

Die Aufgabe in Szekesfehervar geht Dominic Thiem mit einem neuen Mann an seiner Seite an: Karlis Lejnieks wird den US-Open-Champion von 2020 begleiten, ein 35-jähriger Lette, der sich selbst als Profi versucht hat. Und den Thiem aus seinen Tagen bei Günter Bresnik persönlich kennt.

Die ursprüngliche Idee war wohl gewesen, Mate Delic als Touring-Coach zu engagieren. Der Kroate hat sich aber seinem Landsmann Borna Gojo versprochen.

