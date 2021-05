Dominic Thiem über Benoit Paires Verhalten: "Wenn du nicht spielen willst, dann bleib zuhause"

Dominic Thiem hat sich im Vorfeld des ATP-Masters-1000-Turniers von Madrid kritisch zum jüngsten Verhalten des Franzosen Benoit Paire geäußert. Die Antwort des 31-Jährigen ließ anschließend nicht lange auf sich warten.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 04.05.2021, 18:18 Uhr

1:

2:

© Getty Images Dominic Thiem wählte einen anderen Weg als Benoit Paire

"Tennis ist für mich zu einem belanglosen Beruf geworden." Mit Sätzen wie diesem ließ Benoit Paire zuletzt kein gutes Haar an der ATP-Tour. Der Franzose fühlt sich seit Wiederaufnahme des Spielbetriebs auf den Tennisplätzen dieser Welt alles andere als wohl, zuletzt wurde er aufgrund mehrfachen Fehlverhaltens sogar von den Olympischen Spielen ausgeschlossen.

Auch Kollege Dominic Thiem kann die jüngsten Fehltritte des Weltranglisten-35. nicht nachvollziehen. Bei einer Pressekonferenz vor dem ATP-Masters-1000-Turnier in Madrid erklärte der Weltranglistenvierte, er würde Paire "nicht verstehen": "Wenn du nicht spielen willst, dann bleib zuhause. Wenn du nicht motiviert bist - niemand zwingt dich zu spielen. "

Thiem wählte anderen Weg

Er selbst habe genau das gemacht und sich nach dem Event in Dubai rund eineinhalb Monate aus dem Turniergeschehen zurückgezogen. "Ich denke, mein Weg war besser: Ich habe mir die Zeit genommen und ein paar Events abgesagt. Und nun ist die Motivation zurück", so der 27-Jährige, der am Dienstag gegen Marcos Giron auf die Tour zurückkehrt (ab 19:00 Uhr im tennisnet-Liveticker).

Es ist davon auszugehen, dass Thiem in seinem ersten Sandplatzmatch der Saison durchaus konkurrenzfähig sein wird. Denn genau das sprach der Österreicher in Madrid - ebenfalls in Richtung Paire - an: "Wenn du auf dem Platz stehst, solltest du in der Lage sein, zu konkurrieren. Auch wenn du nicht bei 100 Prozent bist. Aber wenn es dir nicht nach Spielen ist, dann solltest du Urlaub nehmen."

Die Antwort des Franzosen ließ indes nicht lange auf sich warten. "Ich musste arbeiten, um Urlaub zu machen. Ich freue mich, dich wieder auf Tour zu sehen. Ich habe keine Probleme mit dem, was du gesagt hast. Jeder kann anders denken und handeln", schrieb der 31-Jährige auf Twitter.

