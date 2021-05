ATP Masters Madrid live: Dominic Thiem vs. Marcos Giron im TV, Livestream und Liveticker

Dominic Thiem trifft in seiner Auftaktpartie beim ATP-Masters-1000-Turnier in Madrid auf Marcos Giron. Das Match gibt es ab 19:00 Uhr live im TV und Livestream bei Sky sowie in unserem Live-Ticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 04.05.2021, 11:03 Uhr

© Getty Images Dominic Thiem trifft in seinem Auftaktmatch auf Marcos Giron

Dominic Thiem bestreitet in Madrid am Dienstag seine erste Sandplatzpartie der Saison. Im Auftaktmatch bekommt er es mit Marcos Giron, der seinerseits durch die Qualifikation gehen musste, zu tun.

Das ATP-Masters-1000-Turnier in Madrid gibt es live und exklusiv im TV und Livestream bei Sky.

Der Österreicher und sein US-amerikanischer Kontrahent standen sich bislang noch nie gegenüber.

Thiem vs. Giron - wo es einen Livestream gibt

Das Match zwischen Dominic Thiem und Marcos Giron gibt es ab 19:00 Uhr live im TV und Livestream bei Sky sowie in unserem Live-Ticker.

Der Spielplan für Dienstag

Hier das Einzel-Tableau in Madrid