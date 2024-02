Dominic Thiem und das Rätselraten um den neuen Tour-Coach

Andeutungen zum Profil seines neuen Tour-Coaches machte Dominic Thiem beim Pressetermin in dieser Woche einige. Dennoch wollte der ehemalige Weltranglisten-Dritte den Namen noch nicht verraten.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 03.02.2024, 06:30 Uhr

© Getty Images Bislang ist immer noch offen, mit welchem Coach Dominic Thiem ab März auf die Tour zurückkehren wird.

Nach seinem Einsatz für Österreich bei der Davis-Cup-Partie im irischen Limerick und der Teilnahme beim Ultimate Tennis Showdown in Oslo wird Dominic Thiem im März auf Challenger-Ebene wieder auf die Tour zurückkehren. Nach dem Showevent in Norwegen wird der 30-jährige somit einen längeren Trainingsblock in der Akademie seines Vaters Wolfgang in Traiskirchen einlegen.

Wer ihn zu den Challenger-Turnieren in Szekesfehevar, Zadar und Neapel als Coach begleiten wird, wollte der Lichtenwörther namentlich noch nicht benennen. Als erste Informationen zum bereits wohl feststehenden neuen Übungsleiter ließ er sich entlocken, dass es kein Österreicher und auch kein großer Name oder sogenannter Super-Coach sein wird. „Nein, es wird nicht so eine Sensation sein, das auf keinen Fall. Ich will wen, der meinen Weg auch kennt. Ich bin mit einer gewissen Art und Weise so erfolgreich geworden.“

Ob es ihn sogar zu seinen Wurzeln in den Stall seines früheren Mentors Günter Bresnik zurücktreiben könnte, dementierte der Niederösterreicher aber recht deutlich: „Nein. Es wird einer, der mich als Spieler kennt – seit jung auf quasi“. Das sehe ich als einzige Chance auch, wie ich mir den letzten Schliff hole.“

Egal, wer der Neue an der Seite von Dominic Thiem wird, so steht dieser vor einer großen Herausforderung. Unter dessen Wirkung erwartet sich die langjährige Nr. 1 Österreichs für 2024 eine deutliche Verbesserung, die bestenfalls in die Top 50 der Weltrangliste führen soll. Nicht auszudenken, wenn der neue Tour-Coach Thiems auch als dessen letzter in die Tennis-Geschichte eingehen sollte.