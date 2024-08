Dominic Thiem und die US Open - die Chronik seit 2014

Dominic Thiem wird in diesem Jahr zum letzten Mal bei den US Open aufschlagen. Beim letzten Major des Tennisjahres hat der Österreicher einige legendäre Matches abgeliefert.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 25.08.2024, 13:36 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Dominic Thiem während der legendären Partie gegen Rafael Nadal bei den US Open 2018

Dominic Thiem und die US Open - das ist neben der sportlichen natürlich auch eine sehr persönliche Verbindung. Denn wenn es im letzten Major eines Tennisjahres (Ausnahme: 2020) weit für Thiem gegangen ist, dann hat er in New York City auch seinen Geburtstag am 03.09. gefeiert. In diesem Jahr steht Nummer 31 an. Sollte Thiem in Flushing Meadows die Tortenkerzen ausblasen, wäre dies eine angenehme Überraschung.

Wir wollen aber auf die Historie von Dominic Thiem bei jenem Event blicken, bei dem er seinen größten Karriere-Erfolg gefeiert hat. Und zu dem er eine Bilanz von 23 Siegen und acht Niederlagen mitbringt.

2014: Thiem eröffnet bei seiner Premiere einigermaßen sicher gegen Lukas Lacko, muss dann aber gegen seinen Stallgefährten Ernests Gullys einen 0:2-Satzrückstand aufholen. Mit einem Sieg gegen Feliciano Lopez auf dem damals noch existierenden alten Grandstand geht es ins Achtelfinale. Dort allerdings erweist sich Tomas Berdych als humorlos.

2015: Daniel Gimeno-Traver und Denis Istimon hat Thiem sicher im Griff. Kevin Anderson allerdings, ein Angstgegner der frühen Tage, hat auf Court 17 ziemlich klar die Nase vorne.

2016: John Millman erweist sich schon in Runde eins als zäher Gegner, Thiem muss über fünf Sätze gehen. Gegen Ricardas Berankis und Pablo Carrero Basta - ein Lieblingsgegner zu allen Karriere-Zeiten - schaut das schon geschmeidiger aus. Im Achtelfinale muss Dominic Thiem aber gegen Juan Martin del Porto im zweiten Satz aufgeben. Wegen Blasen an den Füßen.

2017: Es geht gut los gegen Alex de Minaur, in Runde zwei lässt Thiem Taylor Fritz in einem engen Match am Ende doch keine Chance. Adrian Mannarino in Runde drei nimmt man immer gerne. Und dann das nächste Drama gegen del Porto: Thiem gewinnt auf dem mit argentinischen Fans vollgepackten neuen Grandstand die ersten beiden Sätze - und lässt DelPo wieder zurück ins Match. Eine bittere Fünfsatz-Niederlage.

2018: Es geht los gegen Mirza Basic und Steve Johnson, gefolgt von einer Neuauflage gegen Taylor Fritz. Im Achtelfinale gelingt dann endlich ein Sieg gegen Kevin Anderson. In der Runde der letzten acht liefert Dominic Thiem ein unglaubliches Match gegen Rafael Nadal ab - verliert dieses aber im Tiebreak des fünften Satzes.

2019: Thiem reist krank nach New York an - und muss sich schon in Runde eins dem Italiener Tomas Fabbiano geschlagen geben.

2020: Ohne Zuschauer wie auch ohne Probleme geht es gegen Jaume Munar, Somit Nagal, Marin Cilic, Félix Auger-Aliassime, Alex de Minaur und Daniil Medvedev erstmals ins Endspiel der US Open. Dort scheint der Weg aber zu enden - denn Alexander Zverev gewinnt die ersten beiden Sätze glatt. Aber Dominic Thiem dreht das Match, holt im Tiebreak des fünften Satzes den Titel.

2022: Noch nicht wieder voll genesen von seiner Verletzung unterliegt Thiem in Runde eins Pablo Carrero Busta (ja, auch das gibt es).

2023: Der Auftakt gegen Alexander Bublik gelingt brillant. Die Partie gegen Ben Shelton kann Dominic Thiem aufgrund von gesundheitlichen Problemen aber nach dem Verlust des ersten Satzes nicht bis zum Ende spielen. Die Chance, zwölf Monate später genau dies zu tun, hat ihm nun die Auslosung beschert.

Hier das Einzel-Tableau von den US Open 2024