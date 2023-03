Dominic Thiem und Florida - Bislang noch keine große Love Story

Bevor es auf den europäischen Sand geht, spielt Dominic Thiem beim ATP-Masters-1000-Turnier in Miami noch um wichtige Weltranglisten-Punkte. In Florida ist es für den Österreicher nicht immer gut gelaufen.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 17.03.2023, 16:04 Uhr

© Getty Images Dominic Thiem bei seinem letzten Auftritt in Key Biscayne im Jahr 2017

Zunächst einmal: Der ATP-Tour ist es ja ein massives Anliegen, dass man auch historisch betrachtet vom ATP-Masters-1000-Turnier in Miami spricht. Aber natürlich weiß der geneigte Tennisfan, dass dieses Event bis 2018 in Key Biscayne stattgefunden hat. Und erst für die 2019er-Ausgabe nach Miami rübergemacht hat. Für die ganz großen Matches ins Hard Rock Stadium, für alle anderen auf den Parkplatz davor.

Wenn man sich nun also die Geschichte von Dominic Thiem ganz explizit in Miami anschaut, dann steht dort exakt ein Match: 2019 reiste der Österreicher als frisch gekürter Champion aus Indian Wells an. Und scheiterte schon zum Auftakt an Hubert Hurkacz, der damals zwar noch nicht ganz so fein gespielt hat wie heutzutage, der aber, wer sich erinnern kann, in Miami 2021 den Titel holen konnte.

Insgesamt sieht die Bilanz von Dominic Thiem in Key Biscayne und Miami kombiniert mit sieben Siegen und fünf Niederlagen positiv aus. Ob man nun ab der kommenden Woche eine merkbare Verbesserung dieser Ratio erwarten darf, hängt sicherlich von der Auslosung ab. Thiem ist mit einer Wildcard im Hauptfeld platziert, spätestens in der zweite Runde könnte das schon ein Kracher warten.

Wie in der Vergangenheit auch …

2014 schlägt Thiem erstmals in Key Biscayne auf, qualifiziert sich mit Siegen gegen Rhyne Williams und Peter Polansky für das Hauptfeld. Dort gewinnt der Niederösterreicher das erste Match gegen Lukas Rosol, scheidet aber gegen Tommy Robredo aus.

2015 gibt es den bislang besten Run von Dominic Thiem: Es geht los mit einem Sieg gegen Diego Schwartzman, mit Erfolgen gegen Feliciano Lopez, Jack Sock und, Achtung, Adrian Mannarino erreicht Thiem das Viertelfinale. Wo er aber gegen Andy Murray mit 6:3, 4:6 und 1:6 verliert.

2016 schlägt Thiem nach einem Freilos Sam Groth und Yoshihito Nishioka glatt, bleibt im Achtelfinale gegen Novak Djokovic aber ohne Chance.

2017, beim letzten Gastspiel von Dominic Thiem in Key Biscayne, erweist sich nach einem Freilos Borna Coric gleich zum Auftakt als zu stark.

2018 war Dominic Thiem ebenso wenig am Start wie 2021 und 2022.