Dominic Thiem und Lili Paul-Roncalli - Herzen auf Insta

Dominic Thiem und Lili Paul-Roncalli haben auf Instagram ein Foto gepostet, das nahelegt, dass die beiden nun auch offiziell ein Paar sind.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 07.01.2021, 19:31 Uhr

© GEPA Pictures Dominic Thiem hat auch abseits des Platzes gut lachen

Dominic Thiem steckt gerade in der letzten Phase seiner Vorbereitung auf die Australien-Reise 2021. In wenigen Tagen geht es Richtung Melbourne - oder vielleicht doch zunächst nach Adelaide - das steht noch nicht endgültig fest. Im Privatleben der aktuellen Nummer drei der ATP-Weltrangliste scheint sich indes in den letzten Monaten auch etwas Neues ergeben zu haben.

So postete Thiem in einer Instagram-Story ein gemeinsames Bild von sich und Lili Paul-Roncalli, verziert mit einem Herz. Die 22-jährige Artistin, die im vergangenen Jahr die RTL-Tanzshow „Let´s Dance“ gewann, teilte das Bild ebenfalls.

© Instagram Lili Paul-Roncalli und Dominic Thiem