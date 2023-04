Dominic Thiem und Monte-Carlo: Bislang keine Liebesgeschichte

Dominic Thiem (ATP-Nr. 111) startet beim 1000er-Turnier in Monte-Carlo dank einer Wildcard direkt im Hauptfeld. Ob es ausgerechnet 2023 besser läuft für ihn als bislang?

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 08.04.2023, 12:52 Uhr

© Getty Images Dominic Thiem in Monte Carlo

Thiem war dank einiger kurzfristiger Absagen gerade in Reichweite des Qualifikationstableaus gerutscht, als er dort auch wieder verschwunden war. Die kurze Irritation wich bei Tennisexperten schnell der Erkenntnis: Thiem wird wohl eine Wildcard erhalten, fürs Hauptfeld. Nur kurz später folgte die offizielle Bestätigung, noch mal etwas danach die Auslosung, die ihm Richard Gasquet als Erstrundengegner bescherte.

Es wird ein Duell zweiter Grazien in Sachen einhändiger Rückhand, Gasquet dürfte hingegen beim Griffband-Schnellwickeln die Nase vorn haben. Im direkten Duell steht es 2:2, keine der bisherigen Begegnungen jedoch fand bislang auf Sand statt. Sollte Thiem siegen, würde ihm Anschluss Hoger Rune warten, für den es nach dem starken 2022 zuletzt nicht mehr ganz so rund lief.

Thiem in Monte-Carlo: Wenig erfolgreich

Nicht ganz so rund jedoch lief es auch für Dominic Thiem in Monte-Carlo im Laufe seiner Karriere. Sechs Siege stehen sechs Niederlagen entgegen, ein Sieg über Novak Djokovic in 2018 war bislang der einzig wirklich große Höhepunkt des auf Meereshöhe gelegenen Kurfürstentums (gegen Nadal setzte es im Anschluss ein 0:6, 2:6). Das Viertelfinale hier war zugleich das bislang beste Ergebnis für Thiem. Die vergangenen zwei Jahre hatte Thiem zudem auf einen Auftritt in Monaco verzichtet, 2020 war das Turnier ausgefallen. Thiems Topspin, er greift in Monte-Carlo zu wenig für seinen Geschmack.

Hoffnung auf bessere Zeiten darf Thiem dennoch hegen. In Estoril feierte er erstmals in 2023 zwei Siege am Stück, auch grundsätzlich spielt Thiem 2023 wieder "heavier", wie er erklärte und wie zuletzt Zahlen aus Indian Wells bestätigten. Einzig die Konstanz fehlt bislang, die Abgebrühtheit bei wichtigen Punkten, die im Spitzentennis eben oft den Unterschied ausmachen zwischen einem Top-Ten-Spieler und einem um Platz 100 - wie es Dominic Thiem aktuell eben einer ist. Im Live-Ranking ist er immerhin auf Rang 106 geklettert.

Sein im vergangenen Jahr gesetztes Ziel, die French Open als gesetzter Spieler zu erreichen, wird Thiem wohl nur noch durch überragende Ergebnisse bei den kommenden Turnieren erreichen; einen direkten Platz im Hauptfeld (ohne Wildcard) müsste er sich nun in Monte Carlo erspielen.

