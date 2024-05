Dominic Thiem versucht sich jetzt auch in einer anderen Sportart

Österreichs Tennis-Star Dominic Thiem hat seine Premiere in einer organisierten Fußball-Hobby-Liga als Mittelfeldspieler gefeiert.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 26.05.2024, 13:04 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© GEPA pictures Dominic Thiem war auch immer wieder bei Charity-Fußball-Partien mit befreundeten Tennis-Kollegen im Einsatz

Mit Ende des Jahres wird Dominic Thiem einen dicken Schlussstrich unter seine beeindruckende Tenniskarriere ziehen. In den letzten Tagen hat der Lichtenwörther bereits angedeutet, in welche Richtung seine weitere Lebensreise gehen könnte. Sowohl die Weitergabe seines großen Sportwissens als auch sein Engagement für den Natur- und Tierschutz sollen dem Ex-Weltranglisten-Dritten in den nächsten Jahren ein sinnstiftendes Dasein bescheren.

Ein weiteres Standbein, wenn auch nur im Hobbybereich, könnte für den US-Open-Champion 2020 der Fußball werden. Denn am gestrigen Samstag feierte Thiem seine Premiere und lief erstmals für Dynamo Wiener Neustadt in der Steinfeld Hobbyliga auf. Freunde und Bekannte hatten für ihn den Einsatz organsiert - sein erstes Engagement in einer organisierten (Hobby-)Liga wohlgemerkt.

3:2-Sieg für die Nummer 1 der Liga

Der Niederösterreicher war in der Vergangenheit immer mal wieder in der regionalen Fußballszene aufgetaucht, etwa mit seinem 1. Tennis & Football Club, mit dem mehrere Freundschafts- und Charity-Partien im Bezirk Wiener Neustadt ausgetragen wurden. Der 1. TFC hatte seinen Heimstandort in Bad Fischau, wo Thiem bis zum letzten Jahr auch seinen offiziellen Spielerpass des "Niederösterreichischen Fußball Verbands" registriert hatte. Aktuell ist er Mitglied sein Heimatclubs SC Lichtenwörth.

Was die Partie gegen den SV Altendort selbst angeht: Thiem spielte im offensiven Mittelfeld. Wie die "Niederösterreichischen Nachrichten (NÖN)" berichten, verzeichnete der zweifache French-Open-Finalist in der ersten Spielhälfte einen Abschluss, der leicht über das Tor ging. Zwar gerieten Thiem und Dynamo Wiener Neustadt mit 0:1 ins Hintertreffen, doch zum Ende der ersten 45 Minuten konnte der Liga-Erste den Spielverlauf umkehren, um schlussendlich mit einem 3:2-Sieg vom Platz zu gehen.