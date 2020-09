Dominic Thiem vor Zweitrundenduell: "Hängt davon ab, ob ich zu 100% da bin"

Dominic Thiem hat sich im Anschluss an seinen Einzug in die zweite Runde der US Open über seinen anstehenden Gegner, Sumit Nagal, geäußert - und weiß bereits, worauf es ankommen wird.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 03.09.2020, 13:51 Uhr

Dominic Thiem trifft in Runde zwei der US Open auf Sumit Nagal

Es war ein solider Auftritt, den Dominic Thiem am Dienstag im New Yorker Louis Armstrong Stadium ablieferte. Vor allem im ersten Satz war dem Österreicher aber doch noch recht deutlich anzusehen, dass die Selbstverständlichkeit, mit der der Weltranglisten-Dritte Anfang des Jahres in Down Under zu Werke ging, noch nicht hunderprozentig da ist, dass zum besten Tennis des Lichtenwörthers doch noch ein Stück weit gefehlt hat.

Am Ergebnis hat dies bekanntermaßen recht wenig geändert. Thiem sicherte sich den umkämpften ersten Durchgang im Tiebreak, im zweiten Satz reichte dem Niederösterreicher ein Break, um diesen für sich entscheiden zu können. Dann dürften die körperlichen Probleme zu stark geworden sein bei seinem Kontrahenten, Munar gab nach Verlust des zweiten Satzes auf - Thiem stand in Runde zwei der US Open.

Thiem reagiert auf Fehlen von Nadal und Federer

Damit hat der Weltranglisten-Dritte sein Vorjahresergebnis beim Grand Slam in den USA bereits überboten. Mit Blick auf den Draw soll es für den Niederösterreicher anno 2020 aber deutlich weiter gehen, der Weg ins Viertelfinale scheint bei diesem Major so machbar wie noch nie. Großen Anteil daran hat natürlich das Fehlen zweier der drei großen Dominatoren des Tennissports der letzten Jahre, das Fehlen von Rafael Nadal und Roger Federer.

Eine Abwesenheit, die dem Österreicher trotz des offensichtlichen sportlichen Vorteils schmerzt, wie dieser in der Presskonferenz nach seinem Auftaktsieg erklärte: "Ihre Abwesenheit ist natürlich nie schön. Denn selbst als Spieler liebe ich es ihnen zuzusehen, liebe ich es, sie spielen zu sehen", erklärte Thiem. Gleichwohl sei es aber keine "allzu große Sache", wie der Österreicher betonte, es sei immerhin nicht das erste Grand Slam, bei dem die beiden Ausnahmespieler fehlen.

Nagal mit "sehr guter Vorhand"

Die Konzentration beim Weltranglistendritten liegt nun ohnehin bei jenen Spielern, die in New York an den Start gehen, konkret aktuell natürlich auf Sumit Nagal, dem Zweitrundengegner von Dominic Thiem. "Ich habe letztes Jahr sein Erstrundenmatch gegen Roger Federer gesehen. Er hat sehr gut gespielt. Ich erinnere mich daran, dass er eine sehr gute Vorhand hat, eine wirklich, wirklich starke", so Thiem.

Vor dem anstehenden Duell werde er sich noch einmal einige Highlights dieses Matches mit Federer ansehen, auch einige Ballwechsel des diesjährigen Erstrundenmatches Nagals wolle Thiem noch analysieren. "Aber am Ende ist es so, wie ich es bereits vor meinem Erstrundenmatch gesagt habe: Jeder Spieler hier im Feld ist großartig. Es sind wirklich, wirklich gute Tennisspieler. Es wird davon abhängen, ob ich zu 100% da sein werde. Und genau das werde ich versuchen."

