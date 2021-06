Dominic Thiem - Weiter Warten auf die finale Diagnose

Die MRI-Untersuchung auf Mallorca lieferte Dominic Thiem keine finalen Aufsschlüsse über die Schwere seiner Handgelenksverletzung. Aus diesem Grund wird sich der Österreicher in Barcelona einem weiteren Check unterziehen.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 23.06.2021, 12:06 Uhr

1:

2:

Ab 18 Jahren | Wetten Sie verantwortungsvoll | Hilfe unter gamblingtherapy.org | MGA/CRP/121/2006-05 (William Hill Global PLC) williamhill.at | Quotenänderung vorbehalten | AGB gelten

Dominic Thiem muss weiter auf eine finale Diagnose warten

Dominic Thiems Physiotherapeut Alex Stober hatte sich von der MRI-Untersuchung auf Mallorca eine finale Diagnose gewünscht, wie sein Schützling nun aber via Twitter mitteilte, muss er weiter auf ein endgültiges Ergebnis warten.

"Gestern während des Spiels hatte ich ein Problem mit meinem Handgelenk. Ich fuhr sofort ins Krankenhaus in Palma de Mallorca, um ein MRI zu machen. Die Ergebnisse waren nicht so eindeutig und ich habe mich entschieden, nach Barcelona zu fahren, um einen Spezialisten aufzusuchen. Ich hoffe, dass ich in den nächsten Tagen die Ergebnisse und eine klare Diagnose bekomme", schrieb Thiem.

Ob der Weltranglistenfünfte beim am 28. Juni beginnenden Rasenklassiker in Wimbledon starten kann, ist somit weiterhin unklar.

Thiem hatte auf Mallorca in seiner Zweitrundenbegegnung gegen Adrian Mannarino beim Stand von 5:2 aus seiner Sicht bei einem Vorhandschlag nach eigener Aussage einen "Knacks" im Handgelenk verspürt und anschließend nach einer längeren Behandlungspause aufgegeben.

Hier das Einzel-Tableau auf Mallorca