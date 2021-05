Dominic Thiem - wie viel Rasen verträgt er 2021?

Dominic Thiem muss nach dem frühen Ausscheiden bei den French Open 2021 die kommenden Wochen neu planen. Die Frage ist: Wann geht er auf Rasen?

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 31.05.2021, 16:16 Uhr

Handgestoppte acht Minuten nach dem Handschlag mit seinem Bezwinger Pablo Andujar hatte Dominic Thiem am Sonntag schon im Conference Room 1 in Roland Garros Platz genommen. Die Eindrücke der Fünf-Satz-Pleite waren noch frisch, Thiem nahm sich kein Blatt vor den Mund. Beim Aufschlag würden ein paar km/h fehlen, die Beinarbeit sei nicht gut genug, ganz konkret kreidete er sich auch an, bei Breakball im fünften Satz einen zweiten Aufschlag Andujars nicht ins Feld bekommen zu haben.

Aufschlag, Beinarbeit, Return: Diese Komponenten sind auch dem erfolgreichen Tennisspielen auf Rasen zuträglich. Wann und wo Dominic Thiem sich auf die Spielwiesen der ATP-Tour begibt, ist aber noch offen, wie er in der Presserunde erklärte. Wenn er es eilig hat, könnte Thiem schon kommende Woche in Stuttgart aufschlagen. Die Erinnerungen an den MercedesCup sind gut, Thiem hat beim TC Weißenhof 2016 in einem Montagsfinale gegen Philipp Kohlschreiber den Sieg geholt.

Thiem mit schwieriger Auslosung in Wimbledon 2019

Danach gäbe es die Optionen in Halle/Westfalen oder im Londoner Queen´s Club. Mit einwöchiger Pause schließlich das Highlight in Wimbledon. Ein Turnier mithin, dass Dominic Thiem noch nie so richtig Spaß bereitet hat. Sein letztes Antreten datiert aus dem Jahr 2019 (wie bei allen anderen ATP-Cracks), die Auslosung war dem Österreicher damals nicht hold, hat ihm gleich in Runde eins mit Sam Querrey einen Rasenexperten serviert. Thiem verlor das Match, sportlich ist ihm das 2020 aufgrund der Corona-Pandemie abgesagte Turnier an der Church Road nicht weiter abgegangen.

In ein paar Wochen wird in Wimbledon ein anderer Wind herrschen als in den vergangenen Jahren. Die Spieler können sich nicht mehr privat unterbringen, die nächste Bubble ist bereits im Anmarsch. Unter den gegebenen Umständen sicherlich notwendig, für Dominic Thiem aber womöglich ein Grund, seine Planungen anzupassen. Noch hat kein Veranstalter seinen Namen in den diversen Pressemitteilungen in die Welt versandt, wer weiß, vielleicht pfeift Thiem ganz auf den Rasen, bereitet sich nach einer intensiven Trainingsphase bei Sandplatz-Turnieren auf die Olympischen Spiele in Tokio vor. Auch wenn diese auf Hartplatz gespielt werden.

Keine Veränderungen im Team Thiem

In seinem Umfeld möchte Dominic Thiem bis auf weiteres nichts ändern, ließ er auf Nachfrage in der Presserunde noch verlauten. In Paris waren nur Coach Nicolas Massu und Physio Alex Stober mit am Start, Manager Herwig Straka hatte auch einen Weg ins Stadion gefunden. Ein Mix aus Training und Matches sei es wohl, der ihn wieder zurück auf den Erfolgspfad bringen werde. In welcher Form, darauf hatte Dominic Thiem wenige Minuten nach seiner Erstrunden-Pleite in Roland Garros noch keine Antworten.

