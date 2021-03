Dominic Thiem - "Wir sind Idole für viele Kinder"

Dominic Thiem greift am Mittwoch in das ATP-Tour-250-Turnier in Doha ein. Der Österreicher trifft an Position eins gesetzt auf den Russen Aslan Karatsev. Unabhängig davon könnte Thiem eine große Ehre zuteil werden: ein Laureus Award.

von red/PM

zuletzt bearbeitet: 08.03.2021, 23:40 Uhr

© Getty Images Dominic Thiem ist für einen Laureus Award nominiert

Den Montagabend hat Dominic Thiem in seinem Hotelzimmer in Doha im Multitask-Modus verbracht: Während er auf seinem Tablet den Auftritt von Dennis Novak in Marseille (kein gutes Ende) verfolgte, lief auf dem TV-Bildschirm das Match zwischen dem FC Chelsea und dem FC Everton (gutes Ende - wenn man so wie Thiem Anhänger der Londoner ist). Chelsea war auch ein Thema in einem Interview, das Österreichs bester Tennisspieler mit Laureus.com geführt hat. Anlässlich seiner Nominierung für einen Laurus für den "Durchbruch des Jahres".

Hier einige Fragen und Antworten:

- Über seinen Sieg bei den US Open, wo er von einem Zwei-Satz-Rückstand zurückkam, um das Finale zu gewinnen:

"Es war ein unglaublicher Druck, weil ich diesen großen Titel so sehr wollte. Ich habe nicht so gut gespielt und ich habe mich nicht so gut gefühlt, also war es für mich erstaunlich zu erleben, wie ich die Dinge umgedreht habe."

- Über die kommenden French Open:

"Zu gewinnen ist so eine große Sache, es ist ein Karriereziel, es ist auch mein größtes Ziel für dieses Jahr. Ich weiß, dass alles zu 100% funktionieren muss, sonst wird es nicht passieren. Wenn jemand gewinnen will, mich eingeschlossen, muss er wohl Nadal ausschalten. Was er in diesem Turnier geleistet hat, ist wahrscheinlich eine der größten Leistungen in der Sportgeschichte, und ich denke, er ist noch nicht fertig. Ich glaube, letztes Jahr war er schon 34 und hat wahrscheinlich eines der besten Turniere überhaupt gespielt, also ist er definitiv der Typ, den man schlagen muss. Es wäre eine der größten Herausforderungen im Sport, diesen Mann auf dem Centre Court [in Roland Garros] zu schlagen, deshalb würde ich es wirklich gerne tun, solange er noch aktiv ist"

Erstes Chelsea-Trikot von Thiem mit Lampards Namen und Nummer

- Thiem ist ein überzeugter Anhänger davon, dass Sportler ihre einflussreiche Position nutzen sollten, um Veränderungen zu erreichen, vor allem im Hinblick auf die Umwelt. Er sagt:

„Wir sind Idole für viele Kinder und wenn wir die richtigen Dinge tun, denke ich, dass viele Menschen dem folgen wollen. Das ist definitiv etwas, das wir tun müssen. Das ist eine Aufgabe, die wir haben und die wir nutzen müssen. Eines der größten Probleme, die wir im Moment haben, ist das Plastik im Meer. Ich denke, das ist ein echtes Problem."

- Über seine Nominierung sagte er:

„Ja, das ist sehr schön und das ist natürlich eine große Wertschätzung. Die US Open waren das erste große Tennisevent nach dem Neustart, ein ziemlich einzigartiges Turnier in allen Bereichen und ich denke, es ist definitiv eines, das niemand jemals vergessen wird, also denke ich, dass das auch ein Grund ist, warum ich diese Nominierung bekommen habe.“

- Als Anhänger des englischen Premier-League-Teams Chelsea („im Fernsehen sehe ich mir fast jedes Spiel an“) hat er auch eine Meinung zum Rauswurf von Frank Lampard:

- "Das erste Trikot, das ich von Chelsea bekam, hatte seinen Namen auf dem Rücken und er war immer mein Lieblingsspieler. Ich war so glücklich, als er Manager wurde. Ich war super traurig, als er ging, aber wahrscheinlich war es die richtige Entscheidung und er ist noch so jung, ich hoffe, er kann sich als Trainer entwickeln und dann kann er vielleicht zurückkommen."