Doping: Max Purcell vorläufig gesperrt

Der Tennissport hat seinen nächsten Dopingverstoß: Der australische Doppel-Spezialist Max Purcell wurde vorläufig gesperrt.

von SID

zuletzt bearbeitet: 23.12.2024, 11:28 Uhr

© Getty Images Max Purcell hat einen Dopingverstoß zugegeben

Max Purcell hat einen Dopingverstoß zugegeben und ist vorläufig gesperrt worden. Der Doppel-Spezialist habe sich für eine "freiwillige, vorläufige Suspendierung" im Rahmen des Anti-Dopings-Programms entschieden, teilte die International Tennis Integrity Agency (ITIA) am Montag mit.

Der 26-Jährige habe "die Anwendung einer verbotenen Methode zugegeben" und eine vorläufige Sperre am 10. Dezember beantragt. Am 12. Dezember sei diese dann in Kraft getreten. "Die im Rahmen der vorläufigen Suspendierung verbrachte Zeit wird auf künftige Sanktionen angerechnet", gab die ITIA bekannt. Die ausgesprochene Suspendierung gilt, bis die Untersuchungsergebnisse sowie eine Entscheidung über die Strafe vorliegen.

Purcell: Nachricht war “ernüchternd”

In einem Statement auf Instagram schrieb Purcell, dass er der "festen Überzeugung" gewesen sei, "dass ich alles getan hatte, um sicherzustellen, dass ich die Vorschriften und Methoden" der Welt-Anti-Doping Agentur entspreche. Die Nachricht des Verstoßes sei "erschütternd" gewesen, im Austausch mit der ITIA sei Purcell "so transparent wie möglich" gewesen.

Der zweimalige Grand-Slam-Sieger im Doppel darf während der vorläufigen Sperre nicht bei einer von den Dachverbänden oder nationalen Verbänden des Tennissports genehmigten Veranstaltung antreten. Nach aktuellem Stand kann der amtierende US-Open-Sieger im Doppel deshalb auch nicht an den am 12. Januar beginnenden Australian Open, bei denen er zweimal im Doppel-Finale stand, teilnehmen.

Sinner und Swiatek wurden positiv getestet

Der australische Tennisverband (TA) betonte, dass sich der Verstoß von Purcell auf eine verbotene Methode und nicht auf eine verbotene Substanz bezogen habe.

Die ITIA hatte im Verlauf des Jahres bereits Jannik Sinner, die Nummer eins der Welt, sowie die Weltranglistenzweite Iga Swiatek wegen Verstößen gegen das Anti-Doping-Programm angeklagt. Sinner wurde entlastet, Swiatek bekam eine einmonatige Sperre.