Doppel-Champion Bruno Soares war vor US Open an Covid-19 erkrankt

Der brasilianische US-Open-Sieger im Doppel, Bruno Soares, war kurz vor dem Turnier an Covid-19 erkrankt. Das machte der 38-Jährige am Donnerstag (Ortszeit) nach seinem Finalerfolg mit Mate Pavic öffentlich. Das Duo aus Kroatien und Brasilien hatte zuvor die an Nummer acht gesetzten Wesley Koolhof/Nikola Mektic (Niederlande/Kroatien) mit 7:5, 6:3 bezwungen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 12.09.2020, 12:28 Uhr

© Getty

"Ich hatte heftige zwei Wochen, als ich Corona hatte. Ich konnte daher nicht viel trainieren, bevor wir hierherkamen", sagte Soares in der Pressekonferenz. Beim unmittelbar vor den US Open angesetzten Masters-Turnier hatten Pavic/Soares in der ersten Runde verloren.

Das Doppel reiste bereits am Tag nach dem Triumph in New York nach Rom, um sich auf das Sandplatzturnier in Italien vorzubereiten. Danach stehen die French Open auf dem Programm, wo Zuschauer zugelassen werden. "Ich gehe davon aus, dass sie sich an alle Protokolle halten, um ein sicheres Turnier abzuhalten", sagte Soares. "Ich gehe davon aus, dass die Fans gleich auf die Plätze gehen werden und von uns Spielern ferngehalten werden."

Für ihren souveränen Sieg in 90 Minuten bei dem Grand-Slam-Turnier in New York erhalten Pavic und Soares ein gemeinsames Preisgeld von 400.000 US-Dollar. Koolhof und Mektic bekommen 240.000 Dollar.

Sowohl Soares als auch der elf Jahre jüngere Pavic hatten zuvor bereits Grand-Slam-Titel mit anderen Partnern geholt: Soares triumphierte 2016 mit Jamie Murray (Großbritannien) bei den Australian Open und den US Open, Pavic gewann 2018 bei den Australian Open mit dem Österreicher Oliver Marach den Titel.

Nach dem Turniersieg beim Masters in Shanghai im vergangenen Jahr ist es ihr zweiter gemeinsamer Titel. Soares ist aktuell die Nummer 18 im Doppel-Ranking. Im Race liegt er mit Pavic auf Platz zwei.