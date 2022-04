Doppelschlag in Monte Carlo und Roland Garros? Rafael Nadal hat es (neun Mal!) vorgemacht

Wer beim ATP-Masters-1000-Turnier in Monte Carlo den Titel holt, darf sich wenige Wochen später in Roland Garros ebenfalls gute Chancen ausrechnen. Frag nach bei Rafael Nadal: Der hat diesen Doppelschlag gleich neun Mal geschafft.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 08.04.2022, 14:39 Uhr

© Getty Images Rafael Nadal bei seinem letzten Triumph in Monte Carlo im Jahr 2018

Bei der statistischen Betrachtung der großen Sandplatzturniere der jüngeren Vergangenheit ist stets der Nadal-Faktor zu berücksichtigen. Zu behaupten, dass der spanischen Großmeister mit jedem Antreten zwischen Monte-Carlo und Paris in der Regel immer stärker geworden ist, ist sicherlich nicht verkehrt. Das Problem für Nadals Gegner war nur stets: Rafa hat schon zu Beginn auf einem Level gespielt, das kaum ein anderer auf die Asche im Monte-Carlo Country Club gebracht hat. Und so ist es auch nicht verwunderlich, dass die hohe Korrelation zwischen den Siegern beim ersten Sand-1000er der Saison und jener in Roland Garros erstaunlich hoch ist.

Aber Achtung: Es gibt auch Ausnahmen. Siehe etwa das letzte Jahr. Da holte Stefanos Tsitsipas in Monte-Carlo seinen ersten Titel auf dem höchsten ATP-Tour-Level (die Finals ausgenommen) und erreichte in Paris „nur“ das Finale. Der letzte Champion an der Cote d´Azur vor Tsitsipas war Fabio Fognini. Der dann aber in Roland Garros 2019 keine Chance auf den noch größeren Coup hatte, gegen Alexander Zverev im Achtelfinale ausschied.

Nadal wird in Monte-Carlo 2022 fehlen

Aber noch einmal zurück zu Nadal: Der hat in Monte-Carlo elf Titel geholt. Und in neun dieser elf Jahre auch jenen in Paris. Die Ausnahmen? 2009 schied Nadal in Roland Garros gegen Robin Söderling aus, das Turnier gewann dann Roger Federer. Und 2016 reiste Rafa verletzt aus Paris ab, während Novak Djokovic dort seinen ersten Triumph feierte.

Die aktuelle Ausgabe des Klassikers auf der Terre Battue wird allerdings nicht ganz so aussagekräftig sein: Denn Rafael Nadal wird aufgrund seiner Rippenverletzung nicht starten. Dennoch: Mit dem Sieger in Monte-Carlo sollte auch wieder in Roland Garros zu rechnen sein. Zumindest für einen Platz im Final-Wochenende.

Hier die Sieger in Monte Carlo und Roland Garros seit 2000

Jahr Sieger MC Abschneiden RG Sieger RG 2021 Stefanos Tsitsipas Finalist Novak Djokovic 2020 n.a. Rafael Nadal 2019 Fabio Fognini Achtelfinale Rafael Nadal 2018 Rafael Nadal Champion Rafael Nadal 2017 Rafael Nadal Champion Rafael Nadal 2016 Rafael Nadal 3. Runde Novak Djokovic 2015 Novak Djokovic Finalist Stan Wawrinka 2014 Stan Wawrinka 1. Runde Rafael Nadal 2013 Rafael Nadal Champion Rafael Nadal 2012 Rafael Nadal Champion Rafael Nadal 2011 Rafael Nadal Champion Rafael Nadal 2010 Rafael Nadal Champion Rafael Nadal 2009 Rafael Nadal Achtelfinale Roger Federer 2008 Rafael Nadal Champion Rafael Nadal 2007 Rafael Nadal Champion Rafael Nadal 2006 Rafael Nadal Champion Rafael Nadal 2005 Rafael Nadal Champion Rafael Nadal 2004 Guillermo Coria Finalist Gaston Gaudio 2003 Juan Carlos Ferrero Champion Juan Carlos Ferrero 2002 Juan Carlos Ferrero Fiinalist Albert Costa 2001 Gustavo Kuerten Champion Gustavo Kuerten 2000 Cedric Pioline Achtelfinale Gustavo Kuerten