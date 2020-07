DTB German Ladies´ Series presented by Porsche: Korpatsch, Siegemund, Gerlach gewinnen Hauptrunden-Gruppen

Tamara Korpatsch, Laura Siegemund und Katharina Gerlach sind bei den German Ladies´ Series als Siegerinnen der Hauptrundengruppen in Hannover, Kamen und Darmstadt hervorgegangen.

von PM

zuletzt bearbeitet: 03.07.2020, 19:29 Uhr

© GEPA Pictures Tamara Korpatsch hat in Hannover ihre Hauptrunden-Gruppe gewonnen

Zwölf Damen waren ab Dienstag in der Zwischenrunde der German Ladies’ Series presented by Porsche in Darmstadt, Kamen und Hannover im Einsatz. Gespielt wurde im Gruppenmodus. An jedem Standort traten vier Damen im „Round-Robin“-System gegeneinander an. Für das Halbfinale qualifizierten sich jeweils die Erst- und Zweitplatzierte eines Standortes.

Laura Siegemund konnte sich bei der Zwischenrunde in Darmstadt weiter schadlos halten. Vier Matches, vier Siege – so lautet die blitzsaubere Bilanz der 32-jährigen Spielerin aus dem Porsche Team Deutschland. Ebenfalls ins Halbfinale eingezogen ist Jule Niemeier, die 20 Jahre alte hessische Lokalmatadorin aus dem Porsche Talent Team. Am Austragungsort in Hannover siegte die Erfahrung auf ganzer Linie. Die 25 Jahre alte Tamara Korpatsch und die 29-Jährige Anna Zaja gaben sich am DTB-Bundesstützpunkt keine Blöße und verwiesen Julia Middendorf aus dem Porsche Junior Team und Lisa Matviyenko in die Schranken. In Kamen ist hingegen mit Mona Barthel eine der Favoritinnen überraschend ausgeschieden. Für die Vorschlussrunde qualifiziert sind die 22 Jahre alte Katharina Gerlach und die erst 16-jährige Nastasja Schunk – beide gehören dem Porsche Talent Team an und hatten sich bei den Spielen am DTB-Bundesstützpunkt in guter Form präsentiert.

Damentennis-Chefin Rittner zufrieden

„Wir haben in dieser Woche an allen drei Standorten sowohl in der Spitze wie auch in der Breite viele qualitativ gute Matches erlebt, trotz der teils nicht ganz einfachen Wetterbedingungen“, bilanziert Head of Women’s Tennis Barbara Rittner. „Besonders schön zu sehen ist es, dass sich die harte Arbeit unserer Nachwuchsspielerinnen in der Wettkampfpause auszahlt. Sowohl körperlich als auch spielerisch ist da eine Weiterentwicklung zu erkennen, die sich durch die zunehmende Matchpraxis noch einmal mehr verfestigt. Ich glaube, dass sich das Format der Turnierserie mit den vielen Spielen für alle – ob Talent oder erfahrene Spielerin – als richtig erwiesen hat.“

Parallel zur Zwischenrunde fand an den drei Spielstätten auch je eine sogenannte Bonusrunde statt. Um in der turnierfreien Zeit weiter Matchpraxis unter Wettkampfbedingungen sammeln zu können, traten dort die Dritt- und Viertplatzierten der Vorrundengruppen an. Gewonnen haben Julia Wachaczyk (Darmstadt), Lisa Ponomar (Kamen) und Anna Klasen (Hannover).

Halbfinale vom 15. bis 18. Juli in Darmstadt

Das Halbfinale der German Ladies‘ Series presented by Porsche findet vom 15. bis zum 18. Juli in Darmstadt statt. Gespielt wird in zwei Vierergruppen – zu den sechs bereits feststehenden Halbfinalistinnen gesellen sich zwei Wildcard-Starterinnen, die noch bekannt gegeben werden – um insgesamt vier Plätze im Endspiel, das für den 23. bis 26. Juli in Versmold geplant ist.

Eine Übersicht über alle Gruppen, Ergebnisse und Tabellen der Zwischenrunde finden Sie auf der DTB-Website. Dort können Sie auch den aktuellen Stand bei der Aktion „Asse für Charity“ des Presenting-Partners Porsche einsehen. Für jedes im Turnierverlauf von den Damen geschlagene Ass spendet das Automobilunternehmen 50 Euro für einen guten Zweck. Bislang stehen 309 Asse zu Buche.

