DTB German Men´s Series: Marterer, Gojowczyk, Stebe im Livestream und Liveticker

Bei den DTB German Men´s Series beginnt am heutigen Dienstag die Zwischenrunde. Die Matches gibt es ab 10 Uhr im Livestream beim Tennischannel Deutschland und in unserem Matchtracker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 23.06.2020, 12:40 Uhr

© Jürgen Hasenkopf Peter Gojowczyk schlägt auch in dieser Woche in Großhesselohe auf

Gespielt wird an den Standorten Großhesselohe, Oberhaching und Neuss. Und ab Mittwoch in Mühlheim an der Ruhr, nachdem der Austragungsort Versmold aufgrund des Corona-Shutdowns kurzfristig geschlossen wurde. Turnierfavorit Jan-Lennard Struff hat zwar den Einzug in die Hauptrunde geschafft, zog aber aufgrund der Vorbereitung für die zurückkehrende ATP-Tour zurück.

Hier der Spielplan für Dienstag, 23. Juni 2020

Oberhaching Spieler 1 Spieler 2 Resultat 10 Uhr Matthias Bachinger Niklas Guttau f.b. Peter Heller Philipp Florig 14 Uhr Cedric-Marcel Stebe Johannes Härteis f.b. Daniel Masur Max Rehberg