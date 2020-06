DTB German Men´s Series: Stebe, Masur, Marterer gewinnen zum Auftakt

Bei den German Men´s Series hat der erste Tag in Oberhaching und Großhesselohe in der Finalrunde und in der Bonusrunde keine Überraschungen gebracht. Das erste Match auf dem neuen Center Court am DTB-Stützpunkt in Oberhaching gewann ein Routinier.

von PM/red

zuletzt bearbeitet: 23.06.2020, 20:00 Uhr

© Jürgen Hasenkopf Cedric-Marcel Stebe hat Johannes Härteis besiegt

"Im Gegensatz zur Vorrunde vor zwei Wochen habe ich mich heute sehr wohl gefühlt", zog Bachinger nach dem Match zufrieden Bilanz. "Der neue Center Court ist hervorragend." Bachinger, der selbst einen Teil seiner langen Profikarriere in der TennisBase Oberhaching trainiert hat, zeigte sich auch von der Gesamtanlage begeistert: "Dieses Tenniszentrum ist sicher eines der besten der Welt." Bachinger trifft in seinem zweiten Match der Bonusrunde am Mittwoch auf Peter Heller, der Philip Florig beim 6:0, 6:1 keine Chance ließ.

Stebe und Masur erfolgreich

Zum Auftakt der Zwischenrunde standen sich Turnierfavorit Cedrik-Marcel Stebe, Nummer 133 der ATP-Weltrangliste, und der Oberpfälzer Johannes Härteis gegenüber. Im Match zweier Linkshänder setzte sich Stebe letztlich souverän mit 6:4, 6:3 durch. "Es war schon etwas seltsam, nach den vielen Trainingseinheiten hier auf dem Center Court nun ein offizielles Match zu spielen, aber grundsätzlich bin ich mit meiner Leistung sehr zufrieden", so Stebe, der seit Jahren in der TennisBase Oberhaching trainiert und "ein wenig vom Heimvorteil" profitieren konnte. Stebes nächster Gegner ist am Mittwoch der an Position 2 gesetzte Daniel Masur. Die Nummer 250 der ATP-Weltrangliste setzte sich gegen den Deutschen U16-Meister Max Rehberg in einem hochklassigen Match am Ende knapp mit 6:2, 7:6 durch.

In Großhesselohe gelang dem langjährigen TCG-Spieler Kevin Krawietz (ATP 626) in der Hauptrunde zunächst ein Auftaktsieg. Der French-Open-Champion von 2019 im Doppel schlug seinen Trainingskollegen Julian Lenz (ATP 251) mit 7:5, 7:5. „Es war ein positiver Einstieg für mich ins Turnier. Ich bin mit meiner Leistung zufrieden. Ich würde mich freuen, wenn ich unter die ersten Zwei der Gruppe komme. Aber es ist eine starke Gruppe und die nächsten zwei Spiele werden hart“, sagte der Doppelspezialist. Der in der ATP-Einzelrangliste besser als Krawietz postierte Lenz war unabhängig von seiner Niederlage dennoch angetan von der Atmosphäre an der Pullacher Straße. „Für mich ist Großhesselohe ein traditionsreicher Club, der auch in der Bundesliga spielt. Es ist eine angenehme Atmosphäre hier und die Anlage finde ich schön. Es macht einfach Spaß, Tennis zu spielen“, sagte der Schützling von Trainer Klaus Langenbach.

Matches in Versmold abgesagt

Im letzten Spiel des Tages hatte Maximilian Marterer (ATP 376) gegen Peter Torebko (ATP 334) schwer zu kämpfen. Der topgesetzte Marterer setzte sich nach einem Kampfspiel mit einem Tiebreak im ersten Satz dann knapp mit 7:6(9), 6:4 durch. „Das Spiel war tough, weil es für mich eine große

Umstellung aus dem Vorrundenturnier in Troisdorf war. Ich bin froh, dass sich Großhesselohe für diese Turnierserie so einsetzt. Für mich ist das zusätzlich sehr gut, da ich in München trainiere. Ich versuche, hier gute Matches zu spielen und Spaß daran zu haben, wieder Tennis zu spielen“, sagte der Linkshänder. Im zweiten Bonusrunden-Spiel des Tages in der Bonusrunde siegte Lucas Gerch (ATP 442) gegen Mika Lipp (ITF-Junior 100) mit 6:2, 6:1.

Die in Versmold angesetzten Partien mussten nach dem dem Lockdown für den Kreis Gütersloh abgesagt werden und sollen ab dem morigen Mittwoch in der Nähe von Mühlheim/Ruhr ausgetragen werden.