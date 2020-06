DTB German Ladies Series presented by Porsche: Siegemund überzeugt, Friedsam verliert

Favoritin Laura Siegemund ist mit einem Sieg in die DTB German Ladies´ Series presented by Porsche gestartet. Gestolpert ist dagegen Comebackerin Anna-Lena Friedsam.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 16.06.2020, 19:32 Uhr

© GEPA Pictures Laura Siegemund hatte gegen Alexandra Vecic keine Probleme

Siegemund, erst vor wenigen Tagen aus Florida nach Deutschland zurückgekehrt, setzte sich gegen Youngsterin Alexandra Vecic sicher mit 6:3 und 6:1 durch. Nächste Gegnerin ist am morgigen Mittwoch im heimischen Stuttgart Romy Kölzer, die für die verletzte Carina Witthöft eingesprungen ist.

Während sich Tamar Korpatsch in Darmstadt gegen Nastasja Schunk in zwei Sätzen behaupten konnte, verlor Mitfavoritin Anna-Lena Friedsam überraschend in drei Sätzen gegen Julia Middendorf.

