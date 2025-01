DTB-Kongress mit Dominic Thiem ein voller Erfolg

Rund 1.000 Teilnehmer:innen konnten am Wochenende beim Internationalen DTB Tenniskongress viele bereichernde Impulse mitnehmen.

von PM

zuletzt bearbeitet: 05.01.2025, 18:44 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© DTB/Witters Dominic Thiem beim DTB-Tennis-Kongress in der Nähe von München

Die Veranstaltung im INFINITY Hotel & Conference Resort in München bot Trainer:innen, Vereinsfunktionär:innen und Interessierten spannende Zukunftsperspektiven auf die Sportarten Tennis und Padel sowie Input aus den unterschiedlichsten Bereichen: Tennis-Drills und neue Wege im Athletiktraining, Ideen für den Tennisverein der Zukunft, Maßnahmen zur Verletzungsprävention, Padel-Trainingsformen und vieles mehr – vorgetragen von namhaften Referent:innen wie beispielsweise Dominic Thiem, Emilio Sanchez und Patrick Kühnen.



„Dieser Kongress hat für uns als DTB eine große Bedeutung, weil er uns in direkten Austausch mit unseren Trainer:innen, Vereinsfunktionär:innen und Partnern bringt. Die drei Tage haben gezeigt, warum das Event das wichtigste Netzwerktreffen für die Tennis- und Padelcommunity in Deutschland ist und stetig wächst. Wir haben mit der Veranstaltung einen Raum geschaffen, in dem wir auf höchstem Niveau voneinander lernen können und es Möglichkeiten zur persönlichen Weiterentwicklung schafft, von der am Ende alle profitieren“, so DTB-Vorstand Peter Mayer.



Den Auftakt machte Prof. Dr. Sascha Schmidt von der WHU - Otto Beisheim School of Management, der in seiner Keynote eine mögliche Zukunft des Tennissports in der digitalisierten Welt aufzeigte. „Die Zukunft ist längst da und es ist unsere Aufgabe zukunftsfähig zu werden. In 20 Jahren werden neben dem Menschen humanoide Roboter auf dem Tennisplatz stehen, die sich an den Spielstil eines Profis anpassen“, sagte Schmidt.

Thiem erklärt die perfekte einhändige Rückhand

Der ehemalige Weltranglistendritte Dominic Thiem demonstrierte anhand von Übungen auf dem Platz, worauf es bei den Grundschlägen im Tennis ankommt und wie die perfekte einhändige Rückhand gelingt: „Das Allerwichtigste ist, dass die Schlaghand die gegenteilige Bewegung zur anderen Hand macht und man so die Stabilität im Rumpfbereich erreicht, die bei der einhändigen Rückhand notwendig ist“, so Thiem.



DTB-Vorstand Veronika Rücker zeigte auf, mit welchen Maßnahmen der DTB Weltklasse entwickeln möchte. Dazu gehören unter anderem der Ausbau der Turnierlandschaft und die Schärfung der Rolle der Trainer:innen: „Die Umsetzung der Reform funktioniert nur, wenn sich alle daran beteiligen: Angefangen von den Vereinstrainer:innen an der Basis, die einen zentralen Beitrag zur Talentsichtung und -förderung liefern, bis hin zu allen Spitzentrainer:innen. Nur gemeinsam werden wir unsere ambitionierten Ziele realisieren können“, machte Veronika Rücker deutlich.



Neben den sportlichen Beiträgen gab es in München viele Angebote für Vereinsverteter:innen. Die Themen reichten von der Gewinnung und Bindung von Ehrenamtlichen über Digitalisierung und Sponsoring bis hin zu neuen Finanzierungsmodellen für Vereine. Der zweifache Olympiasieger im Hockey, Stefan Kermas, warb in seinem Vortrag dafür, in den Tennis-Clubs mehr zu experimentieren und offen für Veränderungen zu sein, um auch die nächste Generation an Spieler:innen zu gewinnen.

Ehrungen für zwei besondere Trainer

Herby Horst wurde auf dem Internationalen DTB Tenniskongress in München für sein Lebenswerk ausgezeichnet. Mit einer bemerkenswerten Laufbahn von 31 Jahren als Cheftrainer des Verbandes Schleswig-Holstein hinterlässt er tiefe Spuren in Tennis-Deutschland. Namen wie Angelique Kerber, Julia Görges, Mona Barthel, Tobias Kamke und Julian Reister sind nur einige der vielen Spieler:innen, die von seiner fundierten Expertise und seiner inspirierenden Trainerpersönlichkeit profitierten.



Frercks Hartwig vom TC Dettingen wurde als Vereinstrainer des Jahres 2024 geehrt. Hartwig ist seit mehr als 25 Jahren im Tennis aktiv, betreibt heute seine eigene Tennisschule und setzt sich besonders beeindruckend für die Jugend ein. Er entwickelt eigene Trainingsmethoden und -formate und vereint dadurch Bildung und Bewegung.