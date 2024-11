Ehemalige Nummer 1 der Welt Elena Vesnina beendet Tenniskarriere

Sie gehört zu den erfolgreichsten Doppelspielerinnen der heutigen Zeit und schaffte es auch im Einzel unter die Top-15 der Welt. Doppelikone Elena Vesnina gab heute via der Sozialen Medien ihren Rücktritt von der WTA-Tour bekannt.

von Johanna Brauer

zuletzt bearbeitet: 22.11.2024, 17:04 Uhr

© Getty Images Elena Vesnina und Ekaterina Makarova gewinnen den Doppel-Titel in Wimbledon 2017

Nach vier Doppel-Grand-Slam-Titeln, einer Goldmedaille in Rio und einer Silbermedaille in Tokio, 19 Doppel-WTA-Tour-Siegen und drei Titeln im Einzel, beendete Elena Vesnina heute ihre 20-jährige, erfolgreiche Karriere. Die 38-jährige verlässt die Tennisbühne mit einem Doppel-Sieg-Niederlagen-Rekord von 437-235, darunter sieben aufeinanderfolgende Top-10-Saison-Platzierungen und einem Karrierepreisgeld von 13.052.758 US-Dollar.

Zusammen mit mit Ekaterina Makarova konnte sich Vesnina insgesamt drei Doppel-Grand-Slam-Titel gewinnen. Angefangen mit dem Sieg bei Roland Garros 2013, folgte der der Titel der US-Open im Jahr 2014. Zwei Jahre später konnten die beiden Russinnen wohl eines ihrer erfolgreichsten Jahre feiern : Goldmedaille bei den Olympischen Spielen in Rio und Sieger der WTA-Finals. Außerdem holte Vesnina zusammen mit Bruno Soares bei den Australian Open ihren ersten Mixed-Doppel-Grand-Slam-Sieg und stand in der Einzelkonkurrenz im Halbfinale von Wimbledon.

Ihr größtes Solo-Kunststück folgte allerdings 2017, als sie ihren dritten und letzten Einzeltitel bei den BNP Paribas Open in Indian Wells gewann. Auf dem Weg dorthin besiegte sie Angelique Kerber, Venus Williams und Svetlana Kuznetsova - und wurde mit einem Karriere-High-Ranking von Nr. 13 belohnt. In der Doppelkonkurrenz schaffte es Vesnina zusammen mit Makarova bis ins Finale und holte sich ihren vierten Grand-Slam-Titel.

Mama, Nummer 1 der Welt und Olympia-Finalistin

Nachdem sich Vesnina 2018 erneut mit Makarova zusammentat, um 2018 den letzten ihrer 19 Doppeltitel in Madrid zu gewinnen (ihr achter auf dem WTA 1000-Level), belohnte sich das Doppel mit der vierwöchigen Nummer 1 Platzierung der WTA-Rangliste. Im November desselben Jahres brachte Vesnina ihre erste Tochter Elizaveta zur Welt.

2021 kehrte sie vom Mutterschaftsurlaub zurück, stand im Doppel-Finale von Wimbledon und zusammen mit Aslan Karatsev im Doppel-Mixed-Finale von Roland Garros sowie im Doppel-Mixed-Finale der Olympischen Spiele von Tokio. Vesnina bestritt ihr letztes Match bei den diesjährigen Olympischen Spielen in Paris, wo sie an der Seite von Ekaterina Alexandrova den Einzug in die zweite Runde verpasste.