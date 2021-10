Ehering weg: "Pantoffelheld" Andy Murray braucht eure Hilfe

Andy Murray hat in Indian Wells seinen Ehering verloren - auf eine etwas abenteuerliche Weise.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 07.10.2021, 12:16 Uhr

© Getty Images

Ob er diese Geschichte schon Ehefrau Kim gebeichtet hat - oder ihr einfach das Video rübergeschickt hat? Ist nicht überliefert. Das Twitter-Video, das Andy Murray heute veröffentlicht hat, ist jedenfalls großes Kino.

Er habe etwas mitzuteilen, erklärte Murray also. Er sei ja aktuell in Indian Wells und abends beim Essen gewesen. Als er wieder im Auto angekommen sei, um ins Hotel zurückzufahren, habe er bemerkt, dass es darin nicht sonderlich gut rieche. Er habe seine Tennisschuhe drin gelassen, und die Mischung aus 38, 39 Grad und ohnehin bereits verschwitzten Tennisschuhen - nun ja.

Zurück am Hotel habe er sich entschlossen, die Schuhe draußen etwas lüften zu lassen, und mangels Balkon im Zimmer habe er sie einfach unters Auto gestellt über Nacht. Als er am Morgen dann rausgekommen sei, seien sie weg gewesen. Er sei dann eben ins Sportgeschäft vor Ort gefahren, habe dort eine andere Marke kaufen müssen, aber gut, "nicht ideal, aber nicht das Ende der Welt", so der Schotte.

Andy Murray und der gestohlene Ring: "Steht zu Hause nicht zum Allerbesten für mich"

Als er sich dann aber fürs Training fertiggemacht habe, habe ihn sein Physiotherapeut auf eine andere Sache angesprochen: "Wo ist dein Ehering?", habe er gefragt - und da sei es Murray gewahr geworden: Er binde seinen Ring immer an seine Schuhe, wenn er spiele, weil er ihn an der Hand störe - und nun ja. "Mein Ehering wurde also auch gestohlen", so Murray. "Und ich brauche wohl nicht zu erwähnen, dass es zu Hause nicht zum Allerbesten für mich steht."

Murrays Bitte: Falls man diese Geschichte doch teilen könne oder eine Ahnung habe, wo die Schuhe und der Ring seien könnten... "dann wäre das sehr hilfreich."

Dem kommen wir freilich gerne nach. Falls ihr also Ideen habt? Übrigens: Schaut mal auf das Foto - da erkennt man den festgebundenen Ring tatsächlich sehr gut!