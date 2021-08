Ein Doddelball nach dem anderen: CoCo Vandeweghe verweigert das Einspielen

Ein Twitter-Video mit CoCo Vandeweghe verwirrt die Tenniswelt.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 12.08.2021, 11:43 Uhr

Dass CoCo Vandeweghe nicht zwingend die Stefan-Edberg-Sportsmanship-Schule durchlaufen hat, ist kein Geheimnis auf der Tennistour. Was sich die US-Amerikanerin bei einem ITF-Turnier in den USA in der vergangenen Nacht geleistet hat, ist allerdings fragwürdig.

Ein Video auf Twitter zeigt Vandeweghe - ehemals die Nummer 14 der Welt - und ihre Gegnerin Ekaterine Gorgodze (WTA-Nr. 127) beim Einspielen. Oder etwas in der Art: Denn Gorgodze möchte sich tatsächlich einspielen, Vandeweghe offenbar nicht. Sie doddelt einen Ball nach dem anderen irgendwo ins Feld, völlig unmotiviert, mal mit rechts, mal mit links, mal kurz, mal direkt ins Netz. Und so sehr sich Gorgodze auch bemüht, saubere Bälle anzuspielen, Vandeweghe boykottiert ein faires Warm-up weiterhin.

Vandeweghe offenbar körperlich angeschlagen

Was war passiert? Offenbar hatte Vandeweghe körperliche Probleme, auch mit der Hitze beim ITF-Turnier in Landisville, Pennsylvania. Den ersten Satz hatte sie noch gewonnen, beim 3:5 in Durchgang zwei schenkte sie den Satz quasi ab, fasste sich hierbei auch immer wieder an ihr Bein. Einem Bericht der australischen Website nine.com.au zufolge nahm sie nach dem Satz sie ein Medical Time-out, das Match sei dann wegen Hitze unterbrochen worden.

Vandeweghe will nicht zurück auf den Platz

Bei Wiederaufnahme dann verzögerte Vandeweghe offenbar bereits den Weg auf den Court, Offizielle mussten sie dann auf den Platz bitten. Es folgte die absurde Einspiel-Szene, der Gorgodze nach gut einer Minute ein Ende setzte und sich beschwerte. Nach einiger Diskussion ging man dann zum Aufschlag über. "Ich habe so etwas noch nie in meinem Leben gesehen", war auch der Kommentator fast sprachlos.

Match wird in Satz 3 unterbrochen

Nach Wiederaufnahme des Spiels gab Vandeweghe sich etwas mehr Mühe, schien aber nach wie vor nicht im Vollbesitz ihrer Kräfte. Beim Stand von 0:2 rettete sie ein heftiger Regenschauer, das Match wurde unterbrochen. Fortsetzung: Heute, um 10.30 Uhr Ortszeit.

Ob sich Vandeweghe dann etwas erholt hat? Könnt ihr sogar verfolgen, den Livestream gibt's ab 16.30 MESZ hier.