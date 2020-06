Einen Tag nach Adria Tour: Grigor Dimitrov positiv auf COVID-19 getestet

Grigor Dimitrov ist positiv auf das COVID-19-Virus getestet worden. Das gab der Bulgare via Instagram bekannt. Dimitrov hatte am gestrigen Samstag noch in Zadar bei der Adria Tour von Novak Djokovic gespielt.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 21.06.2020, 21:16 Uhr

© GEPA Pictures Grigor Dimitrov am vergangenen Wochenende mit Dominic Thiem und Alexander Zverev in Belgrad

Schlechte Nachrichten für alle Fans von Grigor Dimitrov - und auch für Dominic Thiem: Dimitrov wurde nämlich in Monte Carlo nach seiner Rückkehr vom Adria Cup in Zadar positiv auf das COVID-19-Virus getestet. In Belgrad vor einer Woche hatte Dimitrov nicht nur am von Novak Djokovic organisierten Blitzturnier, sondern auch an einem Fußballspiel mit Kollegen teilgenommen.

Schon während der Veranstaltung war Kritik an den aus Sicht von weiten Teilen Europas unzureichenden Sicherheitsvorkehrungen laut geworden: Es gab nämlich so gut wie keine. Die Tribünen waren voll, die Ballkinder brachten den Teilnehmern die Handtücher, als habe es das Corona-Virus nie gegeben. Allerdings ist noch nicht bestätigt, ob sich Dimitrov tatsächlich in Belgrad angesteckt hat. Nach dem Event wurde allerdings bekannt, dass Nikola Jankovic, ein Basketball-Spieler von Partizan Belgrad, mit dem Djokovic und Co. Kontakt hatten, positiv getestet wurde.

Für Dominic Thiem ist die Nachricht gleich in zweierlei Hinsicht unangenehm: Zum einen war die aktuelle Nummer drei der Welt selbst Teil der umfassenden Festlichkeiten in der serbischen Hauptstadt, die mit leicht veränderter Besetzung an diesem Wochenende in Zadar fortgesetzt wurde. Zum anderen ist Grigor Dimitrov einer von sieben Spielern, die Thiem zu seinen "Thiem´s 7" vom 07. bis 13. Juli nach Kitzbühel eingeladen hat.