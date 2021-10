Einsteigen, bitte! Roger Federer hat seine eigene Tram

Die Stadt Basel hat den wohl bekanntesten Sohn der Stadt, Roger Federer, mit einer eigens gestalteten Tram geehrt.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 23.10.2021, 07:34 Uhr

© BLICK Alles einsteigen, bitte! Roger Federer hat nun seine eigene Tram

Sollte es bei 103 Titeln in der Karriere von Roger Federer bleiben, dann hat der Schweizer mit dem Championat in seiner Heimatstadt Basel im Herbst 2019 einen sehr stimmigen Abschluss gefunden. Nachdem das traditionelle Event seitdem zweimal abgesagt wurde, würde der zehnfache Triumphator Federer in der kommenden Saison sogar als Titelverteidiger antreten. Und könnte dann einen Teil des Weges zur St. Jakobshalle in einer Tram zurücklegen, die neuerdings sein Konterfei und mehr trägt.

Der „Federer-Express“ ist seit Jahren ein geflügeltes Wort auf der Tennistour, es ist allerdings anzunehmen, dass die Tram nicht ganz mit dem Spieltempo des Maestro in dessen Glanzzeit mithalten kann. Oder soll. Ob Federer noch einmal als Wettkämpfer auf die Courts der ATP-Tour zurückkommen wird, steht noch in den Sternen. Beim Laver Cup in Boston zeigte sich der 40-Jährige nach seiner dritten Knie-Operation noch auf Krücken, ein paar Tage später konnte Federer die Gehhilfen bei einer Hochzeit in Italien schon ablegen.

Das bislang letzte Match des Baselbieters liegt schon einige Monate zurück: In Wimbledon kämpfte sich Federer noch einmal bis ins Viertelfinale, unterlag dort aber dem Polen Hubert Hurkacz. Danach musste der 20-malige Major-Champion wieder unters Messer, konnte weder bei den Olympischen Spielen in Tokio noch bei den US Open antreten.