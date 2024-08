Elena Rybakina steht in Cincinnati vor Comeback

Die Weltranglisten-Vierte Elena Rybakina wird in Cincinnati wohl wieder aufschlagen.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 10.08.2024, 09:47 Uhr

Elena Rybakina hat bei den Australian Open den ersten Test bestanden

Rybakina hatte in jüngster Zeit immer wieder pausieren müssen, zuletzt hatte sie die Olympischen Spiele aufgrund einer Bronchitis verpasst. “Ich war einer Medaille in Tokio so nahe und habe mich sorgfältig auf die Spiele in Paris vorbereitet, um Gold für Kasachstan zu gewinnen. Leider hat eine Krankheit die Verwirklichung dieser Pläne verhindert”, schrieb sie vor Paris auf Instagram.

In Cincinnati wird Rybakina nun offenbar wieder starten, ein entsprechendes Trainingsvideo zeigt sie bei der Vorbereitung.

Rybakina hatte das Jahr stark begonnen, mit einem Turniersieg in Brisbane über Aryna Sabalenka. Einige trauten der Wimbledonsiegerin 2022 den Run auf die Nummer 1 oder einen weiteren Majortitel zu - nachdem sie auch in Abu Dhabi und beim Porsche Tennis Grand Prix siegte und in Doha und Miami das Finale erreichte.

In Paris aber kam das Aus im Viertelfinale gegen Jasmin Paolini, in Wimbledon war im Halbfinale gegen Barbora Krejcikova Schluss. Zwischenzeitlich hatte die Kasachin immer wieder Turniere abgesagt.

Im Ranking liegt sie rund 1.000 Punkte hinter Sabalenka und 1.500 Zähler hinter Coco Gauff. Der Rückstand auf die führende Iga Swiatek beträgt knapp 5.000 Punkte.