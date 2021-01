Elena Vesnina plant Comeback

Elena Vesnina, ehemals die Nummer 13 im WTA-Einzelranking, will nach ihrer Babypause zurückkehren.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 04.01.2021, 10:39 Uhr

© getty Elena Vesnina

Das gab die 34-Jährige auf Instagram bekannt.

"Es gibt Neuigkeiten, ich komme zurück auf die WTA-Tour. Ich bin sehr aufgeregt und gleichzeitig etwas ängstlich", schrieb sie - garniert von einem lachenden Emoji.

Ihren Turnierkalender werde sie später erst bekanntgeben, erklärte sie weiter, sie warte noch darauf, bis der offizielle WTA-Kalender aktualisiert sei.

Vesnina hat seit den French Open 2018 kein Match mehr bestritten, in Paris hatte sie damals trotz einer Erstrundenniederlage erstmals die Spitze der Doppel-Weltrangliste erklommen. Insgesamt gewann Vesnina drei Major-Titel im Doppel: bei den French Open 2013, bei den US Open 2014 und in Wimbledon 2017.

Ihren größten Einzelsieg feierte sie 2017 mit dem Sieg in Indian Wells, im Anschluss stand sie auf Platz 13 im Einzel. Außerdem gewann sie die Olympische Doppelmedaille 2012.