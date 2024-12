Elina Svitolina: Besuch bei ukrainischen Soldaten

Elina Svitolina besucht ihre Heimat. Die Ukraine ist seit 2022 fest in der Hand des Krieges gegen Russland. In den Sozialen Netzwerken bezieht die ehemalige TopTen-Spielerin klar Position und zeigt sich an der Seite der ukrainischen Armee.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 10.12.2024, 16:11 Uhr

Elina Svitolina nutze die freie Zeit für einen Heimatbesuch.

Während viele Stars der Tenniswelt ihre Urlaubstage mit der Verbreitung von Bildern von paradiesischen Stränden verbringen, wählt Elina Svitolina einen ganz eigenen Weg. Die Ukrainerin besuchte in der tennisfreien Zeit ihr Heimatland, in dem nach wie vor der Krieg gegen Russland den Alltag prägt.

Svitolina veröffentlichte auf der Plattform Instagram mehrere Bilder, die sie im Raum Charkiv an der Seite von ukrainischen Soldaten zeigen. Die 30-Jährige hält dabei auch selbst schwere Waffen in den Händen. Auch Svitolinas Geburtsstadt, die Hafenstadt Odessa am Schwarzen Meer, steht immer wieder im Zentrum von Kämpfen.

Sergey Stakhovskyi begleitet Elina Svitolina

Selbst schreibt die 17-fache Titelträgerin auf der WTA Tour zu den Bildern, dass die aktuelle Situation in ihrem Land ihr die Motivation gibt, um auch in den Sport-Arenen zu kämpfen. Auch 2025 wird die Mutter mit Ehemann Gael Monfils wieder auf der Tour unterwegs sein.

Auf den Bilder ist auch der ehemalige Tennisprofi Sergey Stakhovskyi zu sehen, der mit Bgeinn des Krieges vor zwei Jahren seine Karriere beendete, um sein Heimatland an der Front zu verteidigen. Der heute 38-Jährige feierte vor allem rund um 2010 seine größten Erfolge. Vier ATP-Titel und Rang 31 sind die Eckdaten der Laufbahn des heutigen Soldaten.