Elina Svitolina: „Es gibt keine neutralen Athletinnen“

Elina Svitilona hat in einem Interview mit BBC News Ukrainian russische Kolleginnen kritisiert, die aus purem Eigennutz die Nationalität gewechselt haben.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 23.09.2026, 08:18 Uhr

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© Getty Images Elina Svitolina geht für die Ukraine voran

Elina Svitolina ist dieser Tage mit dem ukrainischen Nationalteam in Shenzhen unterwegs, dort wird ja die Finalrunde im Billie Jean King Cup ausgetragen. Wäre Marta Kostyuk auch an ihrer Seite, müsste man die Ukraine wohl zu den ganz großen Favoritinnen zählen. Tatsächlich pausiert Kostyuk aber, als zweite Einzelspielerin versucht Anhelina Kalinina Punkte zu holen.

Wie und mit wem auch immer: Elina Svitolina geht voran für ihr Mutterland, sportlich und auch verbal. In einem Interview mit BBC News Ukrainian hat sie nun wieder einmal zu den Russinnen Stellung genommen, die klare Aussagen zum Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine vermeiden. Und die andererseits sogar die Nation gewechselt haben. „Für mich gibt es keine neutralen Athleten“, erkläret Svitolina. „Für mich gibt es nur Athletinnen, die trotz allem den Aggressor repräsentieren und für diesen an den Start gehen.“ Bekanntlich werden Tennisprofis aus Russland und Belarus seit dem Überfall auf die Ukraine offiziell ohne ihre Landesflaggen in den ATP- und WTA-Weltranglisten und auch bei den Turnieren geführt.

Svitolina mit besonderer Motivation

Hart ins Gericht geht Elina Svitolina auch mit Spielerinnen wie Anastasia Potapova, Polina Kudermetova, Kamilla Rakhimova oder neuerdings auch Anna Blinkova, die mehr oder minder einfach die Nation gewechselt haben. “Diejenigen, die jetzt eine andere Nationalität haben, aber nie eine kritische Meinung geäußert haben, sehe ich als Leute, die es einfach nur für ihren persönlichen Vorteil gemacht haben. Es ist schwierig, gegen sie zu spielen. Aber andererseits gibt es mir eine große Motivation, sie auf dem Court zu zerstören“, so Svitolina weiter.

Ausgenommen von dieser Kritik ist wohl nur Daria Kasatkina, die ja seit einiger Zeit für Australien antritt. Kasatkina hatte sich vor dem Nationenwechsel sehr wohl kritisch über den Angriff Russlands geäußert.