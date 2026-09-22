Weihnachts-Kracher in Südkorea: Rybakina und Sabalenka treten bei Show-Event gegeneinander an

Während andere Weihnachten feiern, geht es für sechs Topspielerinnen noch einmal auf den Tennisplatz. Beim „NAVER X Hyundai Card THE SIX“ in Incheon kämpfen unter anderem Elena Rybakina und Aryna Sabalenka um 1,1 Millionen Dollar Preisgeld.

von Isabella Walser-Bürgler

zuletzt bearbeitet: 22.09.2026, 20:48 Uhr

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© Getty Images Elena Rybakina nach dem gewonnenen US Open-Finale

Die US Open sind kaum vorbei, da zeichnet sich bereits das nächste Kapitel der Rivalität zwischen Elena Rybakina und Aryna Sabalenka ab. Die beiden aktuell bestplatzierten Spielerinnen der Welt sind für das Show-Event Ende Dezember in Südkorea gesetzt und steigen erst im Halbfinale ein.

Besonders brisant: Rybakina hat Sabalenka erst im US-Open-Finale geschlagen und damit nicht nur ihren dritten Grand-Slam-Titel gewonnen, sondern auch die Spitze der Weltrangliste übernommen. Für Sabalenka bietet sich somit allerspätestens in Incheon die nächste Gelegenheit, zurückzuschlagen.

Tennis statt Weihnachtsfeier

Gespielt wird vom 25. bis 27. Dezember in der Inspire Arena in Incheon. Insgesamt stehen fünf Matches auf dem Programm: zwei Viertelfinale, zwei Halbfinale und das Finale.

Die vier übrigen Teilnehmerinnen müssen bereits am ersten Weihnachtstag ran. Iga Swiatek, Mirra Andreeva, Naomi Osaka und Jasmine Paolini kämpfen zunächst um die beiden Halbfinalplätze. Rybakina und Sabalenka greifen dann am 26. Dezember ins Geschehen ein. Das Finale folgt einen Tag später.

Interessantes Feld

Somit ist das Teilnehmerfeld auch abseits des Spitzenduells besetzt. Iga Swiatek bringt als sechsfache Grand-Slam-Siegerin reichlich Erfahrung mit und hat in Südkorea bereits im vergangenen Jahr die Korea Open gewonnen. Mit Mirra Andreeva ist zudem die jüngste Spielerin des Feldes dabei. Die French-Open-Siegerin hat sich 2026 weiter an die Weltspitze herangearbeitet. Naomi Osaka, vierfache Grand-Slam-Siegerin und ehemalige Nummer eins, sowie die zweifache Major-Finalistin Jasmine Paolini komplettieren das Sextett.

1,1 Millionen Dollar unter dem Weihnachtsbaum

Für die sechs Spielerinnen geht es bei dem Event um insgesamt 1,1 Millionen Dollar. Gleichzeitig soll das Turnier als Vorbereitung auf die australische Hartplatzsaison dienen, die Anfang 2027 mit den Australian Open ihren Höhepunkt erreicht.

Bis dahin steht allerdings noch einiges auf dem Programm: Mit den WTA-1000-Turnieren in Peking und Wuhan sowie den WTA Finals warten in den nächsten Wochen noch weitere wichtige Stationen. Gerade für Sabalenka dürfte der Jahresausklang zusätzliche Brisanz bekommen. Nach dem verlorenen US-Open-Finale und dem Verlust der Weltranglistenführung wird sie keine Gelegenheit ungenützt lassen, um gegen Rybakina zurückzuschlagen.