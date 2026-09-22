"Zwei verschiedene Sportarten": Ignacio Buse provoziert mit Aussage über das Damentennis

Ignacio Buse sorgt mit einer provokanten These für Diskussionen. Der 21-jährige Peruaner glaubt, dass es sich beim Männer- und Frauentennis um "zwei völlig verschiedene Sportarten“ handle.

von Isabella Walser-Bürgler

zuletzt bearbeitet: 22.09.2026, 18:59 Uhr

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© Getty Images Ignacio Buse sorgt derzeit für Schlagzeilen

Die Frage war zwar provokant, die Antwort fiel aber noch provokanter aus. In einem Interview mit dem Streaming-Kanal Cristorata7 wurde Ignacio Buse gefragt, ob ein Spieler aus den Top 30 der ATP Elena Rybakina, die aktuelle Nummer eins der WTA und amtierende Siegerin der US Open, besiegen könnte. “Na klar”, antwortete der Peruaner selbstbewusst und setzte noch nach: Er selbst würde sich einen Sieg durchaus zutrauen.

Auch bei einer Ausweitung des Szenarios blieb Buse bei seiner Einschätzung. Irgendein ATP-Spieler aus den Top 100? Ebenfalls ja. Top 200? Wieder ja. Erst bei der Frage nach einem Spieler aus den Top 1000 wurde er vorsichtiger: “Da würde ich vielleicht sagen: Jein.”

Buse selbst erlebt gerade den Aufstieg

Buses Aussagen kommen von einem Spieler, dessen eigene Karriere derzeit steil nach oben zeigt. Der 2004 geborene Peruaner steht aktuell auf Platz 35 der ATP-Weltrangliste und feierte 2026 zwei Turniersiege. Das 500-Turnier in Hamburg gewann Buse als Qualifikant. Im Finale schaltete er Tommy Paul aus. In Winston-Salem folgte auf Hartplatz der zweite Titel, diesmal bei einem ATP-250-Turnier. Damit schaffte er zwischenzeitlich sogar den Sprung in die Top 30.

“Das ist ein anderer Sport”

Seine Begründung für den vermeintlichen Unterschied zwischen den beiden Touren ist kurz: “Das Frauentennis ist ein komplett anderer Sport”, erklärte Buse. Das würde seiner Einschätzung nach auch für Serena Williams gelten. Selbst in ihrer besten Phase hätte sie es mit einem Mann schließlich nicht aufnehmen können.

Neuer “Battle of the Sexes”?

Damit landet Buse mitten in einer Debatte, die im Tennis immer wieder aufflammt. Erst Ende 2025 hatten sich Nick Kyrgios und Aryna Sabalenka in einem Showmatch duelliert. Bei diesem Spektakel ging es allerdings eher um Unterhaltung als um einen ernsthaften sportlichen Vergleich der beiden Touren ging.

Ignacio Buses verächtliche Einstellung gegenüber Rybakina und dem Frauentennis dürften ihm allerdings aktuell nur wenig Freunde einbringen. Auf den ein oder anderen Pfiff beim Laver Cup, bei dem er als Ersatzspieler für Team World nominiert wurde, sollte er sich zumindest schon mal einstellen.