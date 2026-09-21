WTA Sao Paulo: Kaitlin Quevedo feiert Titelpremiere im Montags-Endspiel

Kaitlin Quevedo feiert beim WTA 250er-Turnier in Sao Paulo ihren ersten Titel auf der WTA Tour. Die Spanierin siegte im auf Montag verschobenen Endspiel gegen Nadia Podoroska mit 4:6, 6:4 und 6:2.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 21.09.2026, 19:14 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

Kaitlin Quevedo triumphierte in Sao Paolo

Das lange Warten hat sich für Kaitlin Quevedo gelohnt! Nachdem das Endspiel beim WTA 250er-Turnier in Sao Paulo am Sonntag regenbedingt nicht stattfinden konnte, siegte die 20-Jährige am Montag gegen Nadia Podoroska in drei Sätzen und feierte damit ihre Titel-Premiere auf der WTA Tour.

Den besseren Start in die Partie erwischte jedoch Nadia Podoroska, die mit einem Doppelbreak schon nach einigen Minuten eine komfortable Führung verwalten konnte und diese auch für den Gewinn des ersten Satzes nutzte. Kaitlin Quevedo stabilisierte sich nach dem missratenen Start zwar, konnte jedoch keinen nennenswerten Stich mehr setzen.

Quevedo steigert sich ab Satz zwei

Der folgte dann erst im zweiten Durchgang. Trotz erneutem Aufschlagverlust im ersten Spiel, war die Spanierin die spielbestimmende Akteurin des zweiten Satzes und ließ nach direktem Rebreak ihrer Kontrahentin aus Argentinien nur eine weitere Chance auf ein Break zu, das die 20-Jährige jedoch erfolgreich abwehren konnte. Verdient war der Satzausgleich nach fast 100 Minuten Spielzeit

Der finale Durchgang war dann kein Showdown, sondern eher ein Schaulaufen für Quevedo, die nach einem Doppelbreak und der folgenden 4:0-Führung nun deutlich auf Siegkurs schien. Zwar gab es nach dem Aufschlagverlust Quevedos zum 5:2 nochmal einen kurzen Spannungsmoment, doch das direkte Rebreak beendete die Partie nach 2:09 Stunden Spielzeit und krönte die junge Spanierin zur Titelträgerin auf der WTA Tour.

Beste Spielerin im Feld war nach der kurzfristigen Absage von Leylah Fernandez Quevedos Landsfrau Paula Badosa, die im Halbfinale Nadia Podoroska in zwei Sätzen unterlag. Die Argentinierin kann sich trotz der Finalniederlage über einen deutlichen Sprung im Ranking von 117 Plätzen freuen und belegt in dieser Woche den 200. Platz in der WTA-Weltrangliste. Kaitlin Quevedo feiert in dieser Woche mit Rang 90 ein neues Karrierehoch.

Hier das komplette Draw in Sao Paulo