Elina Svitolina und Gael Monfils haben geheiratet!

Das Tennis-Traumpärchen schlechthin, Elina Svitolina und Gael Monfils, ist seit Freitag offiziell verheiratet.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 16.07.2021, 21:36 Uhr

Gael Monfils hat es bereits am Vorabend der Hochzeit auf Instagram vorweggenommen, als der Franzose ein Bild mit seiner ukranischen Verlobten mit der Bildunterschrift: "Letzter Tag als meine Verlobte", teilte. Auch Svitolina teilte ihren Followern, wenngleich etwas kryptisch, mit, dass die Hochzeit am folgenden Tag steigen sollte. "Letzter Tag als Miss Svitolina", war unter dem Post der Weltranglistensechsten zu lesen.

Geheiratet wurde im Four Seasons Hotel in Genf, wie aus dem Posting der Ukrainerin hervorgeht. Mit Sabine Lisicki und Caroline Wozniacki meldeten zudem sogleich einige namhafte Spielerinnen ihre Glückwünsche an das Hochzeitspaar an. Monfils und Svitolina sind seit zweieinhalb Jahren ein Paar, haben sich vor wenigen Monaten, im Februar 2021, jedoch vorübergehend getrennt. Eine Pause, die jedoch nicht lange anhalten sollte.

Ja-Wort vor kleiner Runde

Vor vierzehn Wochen, wenige Tage nach der publik gemachten Wiedervereinigung, teilte das Tennis-Traumpärchen die Verlobung auf ihrem gemeinsamen Instagram-Kanal g.e.m.s.life mit. Damals war als Tag der Hochzeit jedoch noch der 15. Juli veranschlagt, mit kurzer Verspätung schlossen die beiden nun am Freitag den Bund der Ehe.

Als Thema der Hochzeit traten die beiden offensichtlich als Superwoman und Black Panther auf, wie zwei Figuren der beiden suggerieren.

Auch wir gratulieren dem Hochzeitspaar herzlich und wünschen nur das Beste für die gemeinsame (auch sportliche) Zukunft!