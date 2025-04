Ella Seidel beim Porsche Tennis Grand Prix: Nun geht's gegen Coco

Ella Seidel steht erstmals im Achtelfinale des Porsche Tennis Grand Prix. Leichter wird's hier nicht: Bereits heute Abend wartet Coco Gauff.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 17.04.2025, 10:19 Uhr

© Porsche Ella Seidel

Ella Seidel wirkte extrem gelöst. Bereits beim Interview auf dem Court mit Andrea Petkovic, erst recht in der Presserunde im Anschluss hatte sie ein Dauerlächeln auf den Lippen - und das war schön zu sehen.

Denn während des Spiels? Wirkte Seidel extrem seriös. Das musste sie wohl auch sein: Ein Match gegen Tatjana Maria gewinnt man nur mit höchster Konzentration, der richtigen Mischung aus Geduld und Offensivgeist - Seidel hatte am Ende den Schlüssel gefunden. 3:6, 7:6 (2), 6:4 hieß es nach knapp drei Stunden für die 20-Jährige aus Hamburg.

“Ich wusste, es werden lange Ballwechsel”, erklärte Seidel. Mit oder gegen Maria hatte sie zuvor noch nie gespielt, war aber natürlich gewarnt vor dem etwas anderen Tennis der 37-Jährigen, mit viel Slice, Chip-and-Charge und eben vielen Tempowechseln. „Man muss jeden Punkt spielen, sie schenkt einem keinen Fehler."

Seidel war eigentlich schon aus dem Turnier raus, hatte am Sonntag im zweiten Qualifikationsspiel gegen Dayana Yastremska verloren. Durch einige Absagen aber bekam sie ihre Chance als Lucky Loserin - und die nutzte sie. Seidel trainiert seit Mai 2024 an der TennisBase in Oberhaching, Lars Uebel steht ihr bei Turnieren beiseite. „Ich bin sehr glücklich dort, Lars betreut alle Turniere", erklärte sie. Zuvor hatte Seidel mit Barbara Rittner zusammengearbeitet.

Größere Aufmerksamheit erhielt Seidel vor allem im Vorjahr bei den Australian Open, als sie gegen Aryna Sabalenka ran durfte - dort allerdings glatt verlor. 0:6, 1:6 waren die Zahlen da, die Sympathien des Publikums holte sie sich vor allem am Ende, als ihr ein Spielewinn gelang.

In Stuttgart gegen es nun mit Coco Gauff gegen eine weitere Spitzenkraft. Sie hoffe, dass sie es gegen Gauff besser mache als in Australien, so Seidel lachend. Und dann … käme die Besonderheit der Osterwoche zum Tragen. Denn Karfreitag ist in Stuttgart spielfrei. “Ich hoffe also, dass ich am Samstag noch mal spielen darf.”