Emma Radcuanu holt ehemaligen Kerber-Coach Torben Beltz

Emma Raducanu wird in der kommenden Saison mit Torben Beltz zusammenarbeiten. Das bestätigte die 18-Jährige am Dienstag.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 09.11.2021, 22:57 Uhr

© GEPA Pictures Emma Radcuanu gewann 2021 die US Open

Sportlich lief es für Emma Raducanu beim WTA-250-Turnier in Linz alles andere als gut: Die amtierende US-Open-Siegerin musste sich Xinyu Wang in der zweiten Runde mit 1:6, 7:6 (0) und 5:7 geschlagen geben. Zumindest im Hinblick auf die kommende Saison hatte die Britin aber positive Nachrichten zu vermelden.

Denn die 18-Jährige wird in der nächsten Spielzeit mit Erfolgstrainer Torben Beltz zusammenarbeiten. Einen dementsprechenden Bericht des "Telegraph" bestätigte Raducanu nach ihrer Niederlage in Linz auf tennisnet-Nachfrage.

"Ein großes Privileg"

"Ihr habt es herausgefunden. Es ist offensichtlich ein großes Privileg, mit so einem erfahrenen Trainer zusammenzuarbeiten. Ich freue mich darauf, in der Vorbereitung und im nächsten Jahr mit ihm zu arbeiten. Es geht aufwärts. Ich bin sehr, sehr positiv gestimmt und freue mich auf die Arbeit, die auf mich zukommt", meinte Raducanu.

Vor Turnierbeginn hatte sich die 18-Jährige noch zurückhaltend geäußert: "Es ist ein bisschen vertraulich. Ich meine, es ist meine Entscheidung. Sie ist noch nicht ganz abgeschlossen und ja, das ist es."

Beltz mit Kerber äußerst erfolgreich

Erst am Montag hatte Angelique Kerber die Trennung von Beltz bekanntgegeben. Mit dem 44-Jährigen gewann die deutsche Spitzenspielerin 2016 unter anderem die Grand-Slam-Turniere in Melbourne und New York, in dieser Saison führte Beltz die Kielerin zurück in die Top Ten.

Nun wird sich Beltz also Raducanu annehmen - und hoffen, die Teenagerin in den nächsten Jahren zu weiteren Major-Titeln führen zu können.

