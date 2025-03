Emma Raducanu: Endlich mal ein „Signature Win“

Mit ihrem Erfolg gegen Emma Navarro in Runde zwei des WTA-Tour-1000-Turniers in Miami hat Emma Raducanu gezeigt: Sie kann mit der Weltspitze noch mithalten.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 22.03.2025, 10:11 Uhr

© Getty Images Emma Raducanu in Miami

Es hat mal wieder nicht prickelnd ausgesehen für Emma Raducanu in ihrem gestrigen Match gegen Emma Navarro in der zweiten Runde des WTA-Tour-1000-Turniers in Miami. Zwar hatte die Britin den ersten Satz im Tiebreak knapp für sich entscheiden können, danach aber übernahm Navarro das Kommando. Und führte im dritten Satz gleich zweimal mit einem Break. Dass Raducanu diese Defizite wieder doch noch begleichen konnte, kam überraschend.

Denn gerade gegen größere Namen - und als Nummer zehn der Welt darf man Emma Navarro da durchaus dazuzählen - hat Raducanu in letzter Zeit nicht gerade oft angeschrieben. Gut: In Dubai gab es einen Auftaktsieg gegen Maria Sakkari. Aber die Griechin ist von der Form aus ihrer besten Zeit auch ewig weit entfernt. Das Aus kam für Raducanu dann auch eine Runde später gegen Karolina Muchova.

Denn gerade gegen größere Namen - und als Nummer zehn der Welt darf man Emma Navarro da durchaus dazuzählen - hat Raducanu in letzter Zeit nicht gerade oft angeschrieben. Gut: In Dubai gab es einen Auftaktsieg gegen Maria Sakkari. Aber die Griechin ist von der Form aus ihrer besten Zeit auch ewig weit entfernt. Das Aus kam für Raducanu dann auch eine Runde später gegen Karolina Muchova.

Raducanu wird vor Kessler gewarnt sein

Der Einzug in dritte Runde in Miami wird Emma Raducanu gut tun, nicht so sehr wegen der 65 Punkte, die ihr damit in den WTA-Charts schon mal gutgeschrieben werden. Aber auch. Aktuell liegt die 22-Jährige auf Position 60. Damit kommt man zwar in die allermeisten Turniere automatisch ins Hauptfeld, bis zu den gesetzten Spielerinnen ist es aber ein weiter Weg. Dementsprechend schwierig die Auslosungen, mit denen sich Raducanu herumschlagen musste.

Im Miami hat sie sich derweil den Weg erstmal freigeräumt. Schließlich war Emma Navarro an Position acht gestartet. Jetzt geht es für Raducanu aber gegen McCartney Kessler. Und die US-Amerikanerin fliegt immer noch ein bisschen unter dem Radar. Und das, obwohl Kessler in diesem Jahr schon das Turnier in Hobart gewinnen konnte. Und in Dubai Coco Gauff geschlagen hat. Emma Raducanu wird also gewarnt sein.

