Emma Raducanu hat wieder volles Vertrauen in sich - und in ihr Handgelenk

Emma Raducanu, US-Open-Siegerin von 2021, ist in dieser Woche beim WTA-Tour-250-Turnier in Nottingham engagiert. Und guter Dinge.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 12.06.2024, 07:01 Uhr

© Getty Images Emma Raducanu am Dienstag in Nottingham

Im Nachhinein betrachtet scheint Emma Raducanu gar nicht so unglücklich darüber zu sein, dass sie von den Veranstaltern der French Open 2024 keine Wildcard für das Hauptfeld erhalten hat. So blieb Raducanu mehr Zeit, sich auf die Rasensaison vorzubereiten. Und das hat in Nottingham am gestrigen Dienstag erste Früchte getragen. Denn die Britin gewann zum Auftakt gegen die Japanerin Ana Shibahara Rechtshaffen locker mit 6:1 und 6:4. Dass sie im zweiten Satz nach einem 5:1 noch ein wenig zitterte, tat der Freude Raducanus und des Publikums keinen Abbruch.

„Es st schon ein paar Wochen her, dass ich ein Wettkampf-Match bestritten habe“, erklärte Raducanu noch auf dem Court. „Ich wusste also nicht, wie es laufen würde. Aber meine Vorsätze waren von Beginn an sehr gut. Und ich habe ein gutes Match gespielt.“

Schon vor Turnierbeginn war die Stimmung bei der US-Open-Championesse von 2021 bestens. Sie habe mit ihren Betreuern richtig gut gearbeitet und fühle sich sehr fit. Was vor allem ihre beiden operierten Handgelenke anbelangt. „Ich glaube, dass es den Handgelenken besser als jemals zuvor geht“, sagte Raducanu also. „Es gibt keine Zweifel und keine Zurückhaltung, ob ich den Ball schlage oder wie ich meine Turniere plane.“ Die French Open in diesem Jahr zu gewinnen sei ohnehin nie ihr Ziel gewesen. „Ich musste Prioritäten setzen.“

Im Achtelfinale von Nottingham trifft Emma Raducanu nun auf die Ukrainerin Daria Snigur, die sich gegen ihre Landsfrau Marta Kostyuk glatt in zwei Sätzen behaupten konnte.

Hier das Einzel-Tableau in Nottingham