Emma Raducanu: Mit 19 Siegen zur Werbe-Millionärin

Nur 19 Siege reichen dem Shooting-Star Emma Raducanu zum Aufstieg in den Werbe-Himmel.

von Anja Richter

zuletzt bearbeitet: 11.12.2021, 19:49 Uhr

© Getty Images Emma Raducanu: Mit 19 Siegen zur Multi-Millionärin

Neben dem stattlichen Preisgeld von 2,8 Mio USD darf sich die junge Dame also um Werbeeinnahmen in einer sicherlich vielfachen Höhe dessen freuen. Für Tennisfans bleibt zu hoffen, dass weder die ernüchternde Bilanz ihrer Auftritte seit New York (zwei Siege, drei Niederlagen) noch der damit verbundene Druck (man denke an Naomi Osaka) ein Omen für den weiteren Verlauf ihrer On-Court-Karriere ist. Mit Thorben Beltz hat sie ja einen Mann an ihre Seite geholt, der für Erfolg bürgt.

Emma Raducanu: Mit 19 Siegen zur Multi-Millionärin