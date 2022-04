Emma Raducanu: Mit viel Zuversicht in die Sandplatzsaison

Noch hat Emma Raducanu kein Sandplatzturnier bestritten. Und doch zeigte sie sich vor ihrem Einsatz im Billie Jean King Cup äußerst zuversichtlich. Was macht sie da so sicher?

von Dennis Heinemann

zuletzt bearbeitet: 16.04.2022, 07:59 Uhr

Traut sich auf Sand viel zu: Emma Raducanu

Dass man Emma Raducanu nach ihrem großartigen Erfolg bei den US Open 2021 ein wenig Zeit geben musste, schien logisch. Ihre gezeigten Leistungen konnte sie im Anschluss an dieses Highlight nicht sofort bestätigen. Das Jahr ging mit mäßigen Ergebnissen zu Ende. Und auch in 2022 läuft es bisher noch nicht wirklich rund. Vergessen darf man dabei natürlich nicht, dass sie erst vor weniger als einem Jahr auf die Tour gekommen ist. Und dass sie den ein oder anderen körperlichen Rückschlag hinnehmen musste.

Im Billie Jean King Cup geht die 19-Jährige in diesen Tagen für Großbritannien an den Start. Ein Match, das in Tschechien ausgetragen wird – auf Sand. Auf einem Belag also, auf dem sich Raducanu mangels Erfahrung – die hat sie bisher nur im Jugendbereich gesammelt – eigentlich nicht besonders viel zutrauen kann. Doch genau das tut sie.

„Einer der stärksten Beläge in Zukunft“

Vor dem Beginn der Partie zwischen Großbritannien und Tschechien sagte die Nummer zwölf der Welt: „Ich denke, dass Sand einer meiner stärksten Beläge für die Zukunft sein könnte, aber natürlich stehe ich da noch am Anfang.“ Interessant war dann ihre Begründung: „Ich habe das Gefühl, dass ich körperlich viel mehr Potenzial habe. Und ich genieße das Rutschen. Wenn also etwas mehr Zeit auf diesem Belag vergangen ist, werde ich das sicher noch besser timen können. Ich habe das Gefühl, dass ich auf Sand aggressiv spielen kann.“

Der Anfang in Prag ist gemacht: Raducanu gewann ihr erstes Einzel mit 7:5 und 7:5 gegen Tereza Martincova. Am Samstag trifft sie auf Marketa Vondrousova. Zwischen Tschechien und Großbritannien steht aktuell 1:1 (Stand: Freitagabend).